Para a divulgação do álbum “The Tortured Poets Department”, nesta sexta-feira (19/4), Taylor Swift fez uma ação global, incluindo o Brasil. Na cidade de São Paulo, a equipe da cantora colocou um pôster na fachada de uma loja de discos no Bairro de Pinheiros. O banner tem o álbum do novo disco da cantora e um QR Code que leva a um vídeo apresentando a novidade no Youtube.



Além de São Paulo, os anúncios também foram colocados em cidades como Sidney, Chicago, Melbourne, Londres e Nashville. Em todos os QR Codes, há uma letra revelada diferente. Em São Paulo, é o “H”. O vídeo mostra uma máquina de escrever e cada um deles tem um número de batidas diferente.

Juntando todas as pistas, os fãs tentam descobrir qual a mensagem secreta que Taylor deseja passar. Até o momento, 11 letras foram descobertas: F (no Brooklyn), O (em Londres), R (em Los Angeles), A (em Paris), F (em Melbourne), O (em Nashville), R (em Sidney), T (em Chicago), I (na Cidade do México), H (em São Paulo) e T (em Toronto).



Alguns fãs apontam que a mensagem é “For a Fortnight”, uma referência à música “Fortnight”, a primeira do álbum, escolhida como primeiro single da era. Na canção, Swift reflete melancolicamente sobre se tornar uma estranha com um ex-amante. "E ninguém aqui é culpado/ Mas e a sua traição silenciosa?”, canta em trecho que está sendo apontado como um recado para Healy. “Tomei a droga milagrosa / Os efeitos foram temporários / E eu te amo, está arruinando minha vida”, diz a letra em outro momento, corroborando com a teoria. No entanto, a música aborda uma frustração dentro de um casamento. Apesar de já ter sugerido que Alwyn não queria oficializar a relação, os dois moravam juntos, o que pode ser considerado um casamento. Então, a música também pode ser uma indireta para Joe.

