Não há dúvidas de que o seriado ‘Todo mundo odeia o Chris’ é sucesso no Brasil, até mais do que o seu país de origem, Estados Unidos. A sitcom sobre a infância e adolescência do humorista Chris Rock é exibida por aqui desde 2006, pela TV Record. E tem um impacto cultural profundo – vai dizer que você não sabe quem é o Perigo? Ou o que quer dizer ter um marido com dois empregos?



E os fãs brasileiros adoram expressar seu carinho pelas redes sociais. Recentemente, o ator Vicent Martella dobrou o número de seguidores no Instagram após postar uma foto vestindo uma camisa com os dizeres "Eu sou famoso no Brasil".



Mas nem todo o elenco tem uma relação tão querida com os brasileiros. Veja, a seguir, o que cada ator já declarou sobre o país.

Tyler James Williams (Chris)

Tyler James Williams, o protagonista de ‘Todo mundo odeia o Chris’, tem uma relação de amor e ódio com os brasileiros. Em 2016, ele declarou em uma entrevista que se sente incomodado com o grande número de comentários em português que recebia em seu perfil. “Brasil, eu te amo, eu realmente amo, mas se você não parar com o spamming em meus posts, vou começar a bloquear vocês", disse na época.



Pouco tempo depois, ele realmente restringiu os comentários, deixando que apenas quem ele segue possa interagir naquela seção. A restrição continua valendo até o momento. Os fãs brasileiros chegaram a invadir até mesmo o Instagram da então namorada do ator de ‘Abbott elementary’, a também atriz Anastasia Baranova.



Tyler chegou a fazer uma provocação em uma propaganda do McDonald 's, em 2018. “Fala aí, Brasil, eu sou o Tyler James Williams, mas eu acho que vocês já me conhecem, né? Não importa a parada que eu poste, vocês estão sempre lá comentando as mesmas coisas de novo e de novo e de novo… É isso o que vocês fazem", diz o texto. Ele termina a peça publicitária pedindo para os brasileiros aproveitarem as novidades da lanchonete e deixá-lo de lado.

Tichina Arnold (Rochelle)

A mãe de Chris, vivida pela atriz Tichina Arnold, conquistou os brasileiros com o jeitinho que só as matriarcas conhecem. E, com isso, a artista recebe muito carinho dos fãs. Para retribuir, Tichina já fez diversas publicações voltadas aos brasileiros e visitou o país algumas vezes.



"Eu sou uma estrela lá! Eles me amam! Eles realmente me amam!", contou em uma entrevista. A atriz disse que ficou surpresa quando começou a receber os comentários em português, mas que hoje se sente realizada pelo afeto. "Me contaram que eu era uma das poucas imagens positivas de mulheres negras de pele retinta no ar na TV brasileira", disse.



Terry Crews (Julius)

Outro que não perde a oportunidade de falar sobre o Brasil é Terry Crews, que viveu o pai de Chris na série. Ele já era conhecido por aqui por conta de sua participação em ‘As branquelas’, comédia pastelão amada pelos brasileiros.



"Sou querido pelo Brasil há anos, desde o começo da minha carreira, tudo que eu fiz teve muito sucesso no Brasil. As pessoas adoraram o meu personagem. E sobretudo 'Todo Mundo Odeia o Chris'. Tichina Arnold e eu nos sentimos muito honrados", declarou em uma entrevista ao ator Lázaro Ramos.



O ator chegou a citar que, durante uma viagem ao Brasil, pôde receber de perto todo o carinho dos brasileiros. “Me lembro de quando fomos filmar no Brasil, filmamos 'Os Mercenários'. E tive a chance de sentir esse amor. Sempre que eu saía do hotel para filmar no Rio, juntava uma multidão. Eu ia correr na praia e as pessoas me seguiam. Eu sentia muito amor. Parece uma casa longe de casa. Eu poderia morar no Brasil fácil”, disse.

Imani Hakim (Tonya)

A atriz Imani Hakim, que viveu a Tonya, também recebe uma série de comentários em português nos seus perfis nas redes sociais e já até concedeu entrevista a portais brasileiros. Em um vídeo do TikTok, ela disse ter ficado desapontada por não lembrar do Brasil durante uma brincadeira. Ela chegou a pedir desculpas aos fãs brasileiros pelo vacilo.

Tequan Richmond (Drew)



O irmão mais novo de Chris, personagem do ator Tequan Richmond, parece querer deixar o passado para trás. Em janeiro deste ano, o ator compartilhou uma mensagem pedindo para não ser chamado de Drew ou qualquer outro personagem que tenha interpretado.



Isso não significa que ele repudia a série ou não gosta dos fãs brasileiros. Em dezembro de 2020, ele publicou um story pedindo que os brazucas enviassem fotos assistindo a ‘Todo mundo odeia o Chris’. Tequan prometeu que seguiria de volta alguns fãs.

Mike Estime (Perigo)



O malandro Perigo, vivido pelo ator Mike Estime, ficou famoso por meter a família de Chris em enrascadas com seus produtos de procedência duvidosa. Ele já disse que é grato pelo reconhecimento do público no Brasil e que se sente esquecido nos Estados Unidos. "Eles não me notam aqui... Então o que quero dizer é: obrigado. Tenho aprendido um pouco de português", disse em um vídeo nas redes sociais.

Jacqueline Mazarella (Senhorita Morello)



A professora racista e sem noção de Chris, Senhorita Morello, vivida pela atriz Jacqueline Mazarella, chegou a aprender a falar algumas palavras em português para aguardar os fãs brasileiros. Em um podcast, em 2019, ela contou que ficou surpresa quando começou a ganhar comentários em português e que se preocupa com o teor dos recados.



"Tenho um amigo brasileiro que consulto quando recebo textos mais longos e não sei se devo agradecer ou pedir para parar, sabe?. Já recebi mensagens adoráveis, sabe? E algumas me fazem: 'Pera aí, não vou te falar o tamanho do meu pé'. Meu Deus!", disse.