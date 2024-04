Isabella Aglio, filha única de Mingau, baixista da banda Ultraje a Rigor, contou em suas redes sociais que vive do auxílio pago pelo SBT para poder se dedicar aos cuidados do pai. O músico foi baleado na cabeça em setembro de 2023 enquanto dirigia, em Paraty, no ano passado. Desde então, emissora paga uma quantia à família. Mingau fazia parte do programa “The noite com Danilo Gentili”, onde tocava com seus colegas do Ultraje.



"Eu e minha mãe estamos à frente de tudo. Ela parou a vida dela para me ajudar. Sou filha única e tenho que cuidar da vida dele. Vivemos com dificuldades, mas eu trabalho também, sou influenciadora. Dei uma pausa porque é difícil, e estamos recebendo auxílio do SBT, que ajuda muito", declarou. Isabela contou, ainda, que já gastou mais de R$ 325 mil nos tratamentos médicos do pai, incluindo procedimentos cirúrgicos. E a estimativa é que mais R$ 300 mil sejam necessários para bancar as próximas etapas. Ela abriu uma vaquinha online e conta com a ajuda de shows beneficentes realizados pelo Ultraje.





"Quero aproveitar também pra explicar às pessoas por que pedimos ajuda e o que está sendo feito: Quando tudo aconteceu, meu pai foi atendido pelo SUS, onde não tinha neurocirurgião, então ele precisou ser transferido para um hospital autorizado pelo convênio. Dá para imaginar a angústia em que a gente estava com meu pai entre a vida e a morte?", justificou. Ela ainda disse que, no momento de desespero, ninguém conferiu que os médicos levados por um amigo do pai não eram credenciados pelo convênio médico que atende a família. “A família só soube dois meses depois que teria honorários médicos a pagar, uma conta que chegou a R$ 300 mil", explicou.



Segundo Isabela, Mingau deve passar por uma cranioplastia, uma cirurgia para recuperar a função protetora do crânio. “Com esse valor arrecadado, nós conseguimos pagar as duas cirurgias e estamos sem dívidas, mas ele ainda está internado e fará outra cirurgia muito em breve. Ele fará uma cranioplastia, porque perdeu uma parte do crânio, não deu para salvar após o tiro. Então ele precisará colocar essa prótese não apenas por estética, mas para proteger. Isso pode ajudar na reabilitação dele, vai facilitar”, declarou.



De acordo com a família, Mingau está internado no hospital sem previsão de alta. “Passou quatro meses na UTI, depois foi para uma clínica de reabilitação, mas teve um problema gastrointestinal lá, uma infecção. Desde o dia 2 de fevereiro ele precisou voltar para o hospital. Está na UTI, mas por precaução", pontuou Isabela.