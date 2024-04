O casal Eliana (Sophie Charlotte) e Damião (Xamã) finalmente está on. A dondoca e o peão trocaram beijos no capítulo desta quarta-feira (3) em "Renascer".





Na internet, o público da novela ficou entusiasmado com a cena romântica do casal. Os dois se "pegaram" dentro do estábulo onde Damião tratava dos cavalos.

Na cena, Eliana surge no local de trabalho do peão, já mal-intencionada. Ele tenta desviar das indiretas sedutoras da nora de seu patrão, José Inocêncio (Marcos Palmeira), e se manter fiel a Ritinha (Mell Muzillo), mas acaba cedendo.

Veja o diálogo





"Não posso, sou casado", diz Damião.





"Até aí, somos dois", responde Eliana.





"Não posso fazer isso com a Ritinha", insiste.





"Não quero te tirar da sua Ritinha, só quero te usar, como todos os homens fizeram comigo até hoje", respondeu a mulher de José Venâncio (Rodrigo Simas).





Após o diálogo, os dois se agarram e transam no estábulo.