Começaram nesta segunda-feira (22/04) as vendas para o festival Chic Show, que tem a cantora Lauryn Hill como uma das atrações. O evento será realizado no dia 13 de julho, no Allianz Parque, em São Paulo. Os ingressos custam entre R$ 100 e R$ 560.

O festival comemora os 50 anos dos bailes “Chic Show”, considerados um dos principais símbolos da black music em São Paulo, ressaltando a voz e a identidade de pessoas pretas. A festa, tida como um dos movimentos mais importantes da história da noite paulistana, lançou artistas e tendências de moda e virou sinônimo da cultura preta e periférica a partir da década de 1970. O Chic Show acontecia no antigo Palestra Itália, atual Allianz Parque, onde será realizado o festival.

Além de meio século de história, a participação de Lauryn Hill, a rainha da black music, marca os 26 anos de um dos principais álbuns de sua carreira - “The Miseducation of Lauryn Hill”. Seu filho, YG Marley, neto de Bob Marley, também é um dos nomes da lineup. O cantor lançou recentemente o single “Praise Jah in the Moonlight”, com produção de Lauryn, e já ultrapassou mais de 45 milhões de reproduções.

O line-up também conta com Wyclef Jean revivendo os grandes sucessos do grupo Fugees (com Lauryn Hill), Jimmy “Bo” Horne, Mano Brown, Criolo, Rael e Sandra de Sá. O festival ainda terá apresentações de DJs residentes, que fizeram história no Chic Show, Luciano, Grandmaster Ney e Preto Faria.

Preços

Ingressos: 1º lote

Cadeira Superior R$100,00 (meia entrada) | R$200,00 (inteira)

Cadeira Inferior R$170,00 (meia entrada) | R$340,00 (inteira)

Pista (com acesso ao front stage) R$130,00 (meia entrada) | R$260,00 (inteira)

Pista Premium (área vip) R$280,00 (meia entrada) | R$560,00 (inteira)



Os valores referentes ao segundo lote já estão valendo para a meia entrada de pista comum (R$ 160) e de pista premium (R$ 310). Os ingressos podem ser parcelados em até duas vezes, sem juros, ou de três a dez vezes, com juros.

Onde comprar

Os ingressos começaram a ser vendidos nesta segunda-feira (22/04), nas bilheterias do Allianz Parque e no site www.ticketson.com.br. A bilheteria fica na Rua Palestra Itália, 200 - Portão A e funciona de segunda a sábado das 10h00 às 18h00. Pessoas com deficiência devem comprar o ingresso exclusivamente no estádio.

Cada pessoa pode comprar até seis ingressos por CPF, sendo limitada a dois ingressos de meia-entrada.