No mesmo dia em que Taylor Swift se tornou a primeira artista a passar as 200 milhões de reproduções no Spotify em um único dia, os fãs da cantora amargam uma crítica ruim de seu novo álbum “The Tortured Poets Department: the Anthology”, lançado na última sexta-feira. Isso porque o site Pitchfork deu nota seis para o lançamento, a menor já dada para a cantora na plataforma.

Criado em 1995, o Pitchfork é um dos maiores sites de críticas, comentários e notícias sobre música dos Estados Unidos, com impacto em todo o mundo. Até “The Tortured Poets Department”, a menor nota da Loirinha no site era 6,5, por “Reputation”, lançado em 2017. A maior é 9, pela primeira versão de “Red”, de 2012.

Logo na abertura da crítica, o site diz que o 11º álbum de inéditas de Taylor “corre para preencher a lacuna entre suas composições íntimas e sua personalidade cada vez mais descomunal”. Em seguida, chamou o trabalho de “indisciplinado, não editado e até um pouco torturado”.

Ptichfork classifica as novas músicas como um novo momento de Taylor, em contraposição aos elogiados trabalhos anteriores da cantora. Em seguida, chega a criticar a cantora, dizendo que “ninguém ganha um bilhão de dólares apenas com música". Há, segundo o site, uma lacuna entre a artista e o fenômeno, que a cantora tenta preencher com uma grande quantidade de músicas – são 31 no álbum novo.



“Os fãs procuraram Tortured Poets em busca de catarse emocional, ou pelo menos detalhes obscenos. Parece que Swift queria o conforto da familiaridade”, aponta a crítica. Chamando a escrita de “divertidamente desenfreada”, a crítica aponta um exagero na duração do álbum e a falta de um polimento na construção lírica.

Segundo o site, Taylor tenta focar na vulnerabilidade, tentando “ tirar um pouco do verniz de Taylor Swift, o produto comercial, e focar em Taylor Swift, a terna e azarada romântica”. A crítica ainda afirma que Taylor mente ao dizer que o álbum é o mais revelador sobre sua vida particular.

“As [músicas] que se destacam, em sua maioria, o fazem pelos motivos errados: há aquela que toma emprestada a premissa de Olivia Rodrigo, mas a executa com menos habilidade; aquela em que Swift fala sobre seu ressentimento em relação a Kim Kardashian; aquela com aquela letra estranha sobre o racismo na década de 1830 (...) Se Swift acredita que o resultado por si só é o que ela tem a oferecer, ela subestima seu dom”, afirma.

A crítica não foi bem aceita pelos fãs da cantora, que se revoltaram contra a publicação. Para os Swifties, o site é parcial. Veja algumas postagens:

“ganhando sua alardeada avaliação de um bilhão de dólares. Suas realizações musicais são notáveis. Mas ninguém ganha um bilhão de dólares apenas com música”



O que a fortuna dela tem a ver com o TTPD pitchfork?? pic.twitter.com/kZhjh1qmLq — chloe ???????? (taylor’s version) (@chloTS13) April 22, 2024







a avaliação da pitchfork foi tipo a gostei do seu álbum porém você já é bilionária de alguma forma que não entendemos, então vamo te dar 6.6 pic.twitter.com/H6BI273hMo — Who's Afraid of Little Old Pedro? ?? (@everspeak13) April 22, 2024





dois álbuns q eu absolutamente adoro q essa revista tem implicancia cega, então assim segurem o rojão de gostar daquilo q vcs querem, no final essa revista ta fálida e nem pra usar em fanwar vai servir. pic.twitter.com/G3mDPKMKz9 — ly (@tsredflk) April 22, 2024







imagina ficar comparando nota de album da pitchfork, sendo que essa revista só foi avaliar os projetos da taylor em 2019, porque foi chamada de machista pic.twitter.com/u5WVeSWWpQ — luan (@folkslivie) April 22, 2024

