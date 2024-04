O novo álbum de Taylor Swift, "The Tortured Poets Department", aguardado com expectativa, foi lançado nesta sexta-feira (19), com uma segunda parte surpresa e mais de 30 canções, nas quais a cantora exorciza suas dores internas, esmiuçando suas histórias de amor.

O primeiro álbum, com 16 canções, foi lançado às 4h GMT (1h de Brasília), como previsto. Duas horas depois, a cantora revelou para os fãs uma "surpresa: The Tortured Poets Department é um álbum DUPLO secreto", com outras 15 faixas.

A plataforma Spotify anunciou na noite de hoje que o álbum foi o mais reproduzido em um único dia, e Taylor, 34, tornou-se a artista mais tocada em um único dia.

Taylor é especialista em gestão de redes, criando atmosferas de intimidade e mistério com seus milhões de seguidores para cada lançamento importante.

"Nos últimos dos anos, escrevi tanta poesia atormentada e queria compartilhá-la com vocês. Assim, aqui está a segunda sequência de TTPD: The Anthology" (A antologia), escreveu no Instagram ao revelar o álbum duplo. São "15 canções adicionais. Agora, esta história deixa de ser minha... É toda de vocês", acrescentou.

As novas composições de Taylor chegam após um ano repleto de atividades e sucesso para a artista, cujo álbum, "Midnights" (2022) lhe rendeu o quarto Grammy de melhor álbum do ano, um recorde absoluto.

Sua turnê mundial, "The Eras Tour", está prestes a se tornar a série de shows de maior bilheteria da história da música, com uma receita de mais de 1 bilhão de dólares (R$ 5,2 bilhões).

Ela também lançou duas regravações de seus álbuns antigos, que fizeram grande sucesso, e bateu recordes de bilheteria com o filme sobre sua turnê. Ao mesmo tempo, encerrou um relacionamento de seis anos com o ator britânico Joe Alwyn, após o qual engatou um romance fugaz com o cantor Matty Healy, da banda The 1975.

Atualmente, Taylor está com o jogador de futebol americano Travis Kelce, vencedor do último Super Bowl. O drama sobre tudo isso está registrado em suas canções.

- 'Sensacional e doloroso' -

Quando anunciou que lançaria o álbum, Taylor disse que se trataria de "uma antologia de novas obras que refletem acontecimentos, opiniões e sentimentos de um momento fugaz e fatalista, sensacional e doloroso em partes iguais" de um capítulo encerrado de sua vida.

Misturando as raízes que aparecem em seu disco, "Folklore", de 2020, a sons mais eletrônicos de sua faceta mais pop, Taylor desabafa sobre Alwyn e Healy.

"So Long, London" dialoga como um sentido pós-data com o alegre "London Boy", de seu álbum, "Lover", de 2019, sobre o fim do relacionamento com Alwyn.

O ator Alwyn ("A Favorita") e seu colega, Paul Mescal ("Normal People"), revelaram em 2022 que tinham um grupo de bate-papo intitulado "The Tortured Man Club" (O Clube do Homem Torturado), por isso alguns fãs vincularam o nome do novo álbum a este círculo.

Seus versos sobre Healy são pungentes, como em "The Smallest Man Who Ever Lived": "Nem mesmo quero que você volte / Só quero saber / se o objetivo era estragar meu verão brilhante".

Mas, ao mesmo tempo, retrata a si própria como um personagem confuso.

Para o crítico de música pop do jornal LA Times, Mikael Wood, o desabafo de Taylor é, ao mesmo tempo, cru e refrescante.

"Em tempos de fanatismos fora de controle, é emocionante ver uma superestrela se dirigir a seus seguidores desta forma", escreveu na coluna.

Também faz alusão a seu relacionamento com Kelce, ao descrever a descarga de dopamina despertada por um novo romance, em "The Alchemy".

Post Malone e Florence + The Machine participam das canções "Fortnight" e "Florida!!!", respectivamente.

- Poesia torturada -

Nascida na Pensilvânia em dezembro de 1989, Taylor começou a escrever músicas profissionalmente em sua adolescência, na cena country.

Após uma disputa pública com a gravadora Big Machine, e quando já havia migrado para o gênero pop, tomou a decisão de regravar por completo seus primeiros seis discos, para recuperar os direitos sobre o material.

A jogada valeu a pena, já que agradou seus antigos fãs, conquistou muitos novos e ganhou ainda mais respeito na indústria.

Agora, espera-se que com "The Tortured Poets Department" volte a dar o que falar, mesmo com a concorrência de figuras como Beyoncé e Billie Eilish na próxima temporada de prêmios.

"Tortured Poets" é o novo álbum de Taylor em cinco anos - cinco originais e quatro regravações. E assim como os demais, certamente alcançará o topo das paradas.

"Quando contamos nossa história mais triste, podemos nos livrar dela", afirmou a artista no Instagram nesta sexta. "E então, o único que resta é a poesia atormentada".

