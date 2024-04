Fãs do cantor Roberto Carlos foram ao estádio do Pacaembu, na zona oeste da capital paulista, sem saber que o show marcado para a noite desta sexta-feira (19/4) havia sido cancelado pela Prefeitura de São Paulo horas antes. Na falta do astro, os fãs tiveram de se contentar em ouvir o sósia do artista, Antônio Tadeu, que cantou para os presentes.





A prefeitura não autorizou a realização do evento depois da comprovação de falta de segurança durante vistoria conjunta dos Bombeiros e do Contru, órgão o municipal que atesta a segurança das edificações.





Os portões do evento abririam às 19h, e por volta das 17h agentes da Prefeitura, da Guarda Civil Metropolitana e da Polícia Militar foram ao lugar garantir que o evento não aconteceria após veto do prefeito Ricardo Nunes (MDB) nesta tarde. A apresentação, anunciada em março, receberia 3.000 pessoas.





Entre os presentes estava Gustavo Almeida, com sua mãe, Maria de Lurdes, e sua vó, Maria Lima, que usa cadeira de rodas. Eles se decepcionaram com o cancelamento.





Sem saber que o show havia sido cancelado – após a produtora do evento afirmar, ao longo da tarde, que estava mantido e que todas as normas de segurança seriam seguidas –, vários fãs, com trajes sociais e vestidos, se surpreenderam com os policiais e seguranças que guardavam a entrada do estádio, que agora se chamará Mercado Livre Arena.





Conhecido como Roberto Carlos da Paulista, Tadeu soube que o rei faria um show em seu aniversário de 83 anos e se preparou para ir ao Pacaembu. No ano passado, ele também se reuniu com fãs para celebrar o aniversário do cantor, daquela vez no Rio de Janeiro. "As músicas do Roberto marcam", ele diz. "Lembro desde quando tinha dez anos. Essas músicas contam a história de uma vida."





Ele lamenta o cancelamento, e torce para que a apresentação seja remarcada em breve. "Se ele não vier, fazer o quê? Vai ter que remarcar. Tomara que seja em São Paulo para eu estar lá." Mas Tadeu diz que vai cantar até meia-noite para compensar a ausência do ídolo. "Não tenha dúvida. Só não vai ter rosa, porque esqueci."