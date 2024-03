O cantor Roberto Carlos inicia, por Minas Gerais, nesta sexta-feira (8/3), Dia Internacional das Mulheres, uma nova turnê, intitulada “Eu ofereço flores”. O ponto de partida da nova temporada de shows é Montes Claros, no Norte. O “Rei” se apresenta no Ginásio Poliesportivo Tancredo Neves a partir das 20h30min. No domingo (10/03), o cantor vem até Belo Horizonte para fazer um show no Expominas, no Bairro Gameleira, Região Oeste.

No repertório, Roberto Carlos traz grandes hits que atravessam décadas, como “Detalhes”, "Emoções", "Amigo", "Como é grande o meu amor por você", "Lady Laura" e “Esse cara sou eu”.





Foram disponibilizados para o show do “rei” em Montes Claros 7 mil ingressos, dos quais cerca de 90% já foram comercializados, de acordo com informações levantadas junto às equipes de vendas. Os preços para assistir ao espetáculo no Ginásio Tancredo Neves vão de R$ 210 (arquibancada, R$ 105 meia) a R$ 810,00 (cadeiras, R$ 405,00, meia).



Para a apresentação em Expominas, de acordo com a organização, 70% foram vendidos ainda em janeiro, nos primeiros dias após serem disponibilizados para o público.



O artista dará sequência à nova turnê em Brasília (DF), nos dias 16 e 17/3; Santo André (SP), no dia 21/3; Curitiba (PR), no dia 23/3; e Araraquara (SP), em 5 de abril. Roberto passa ainda por Presidente Prudente, Franca e Americana, em São Paulo, antes de chegar à capital paulista, em 19 de abril.

Nessa data, Roberto Carlos se apresenta um grande show do seu aniversário de 83 anos, no Mercado Pago Hall, no Pacaembu, em São Paulo (SP).



Turnê nos Estados Unidos



Em junho, Roberto Carlos viaja para uma turnê nos Estados Unidos, onde vai se apresentar em sete shows: em Miami (16/6), Houston (18/6), Los Angeles (21/6), Chicago (23/6), Boston (25/6), Nova York (27/6) e Orlando (30/6).