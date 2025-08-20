O que se sabe sobre o avião dos EUA sem identificação que pousou no RS e SP

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um avião da Força Aérea dos Estados Unidos chamou atenção nas redes sociais após pousar em dois aeroportos brasileiros na noite dessa terça-feira (19/8). A aeronave, um Boeing C-32B de matrícula 00-9001, esteve em Porto Alegre (RS) e depois em Guarulhos (SP).

O motivo da operação não foi informado até o momento. Os dois aeroportos salientaram que a operação ocorreu sem intercorrências. O GRU Airport, que administra o terminal de São Paulo, confirmou que o pouso foi autorizado pelo Ministério da Defesa, ao contrário do que foi levantado por alguns internautas.

Segundo registros de voo, o C-32B decolou na segunda-feira de uma base aérea em Wrightstown, Nova Jersey (EUA), com destino a Tampa, Flórida. Ainda no mesmo dia, seguiu para San Juan, em Porto Rico.

Na terça-feira (19), o avião decolou de San Juan rumo ao Brasil, pousando às 17h13 em Porto Alegre (RS). De lá, decolou às 19h52 com destino ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, onde aterrissou às 21h48.

Por que o avião pousou no Brasil?

O motivo da operação no Brasil não foi divulgado pelas autoridades. No entanto, de acordo com o jornal O Globo, o avião transportava funcionários do consulado dos Estados Unidos em Porto Alegre, mas não se sabe detalhes sobre a operação em Guarulhos.

A aeronave tem a fuselagem totalmente branca, sem nenhuma identificação externa. De acordo com informações oficiais da Força Aérea dos EUA, o C-32 é uma versão militar do Boeing 757-200, adaptada para transporte de autoridades norte-americanas.

Costuma ser usado para deslocar o presidente, vice-presidente, membros do gabinete e líderes militares. O modelo é operado pelo 1º Esquadrão de Transporte Aéreo da 89ª Ala de Transporte Aéreo, com base em Andrews, Maryland.

O que as autoridades dizem sobre o caso?

A Fraport, concessionária responsável pelo Aeroporto Internacional Salgado Filho, de Porto Alegre, confirmou o pouso da aeronave norte-americana, mas não detalhou o motivo da parada. "Uma aeronave da Força Aérea dos EUA pousou no aeroporto de Porto Alegre às 17h13. O avião veio de Porto Rico. A previsão é que decole às 20h25 com destino a Guarulhos”, informou ontem à noite;

A GRU Airport, administradora de Guarulhos, também confirmou a chegada e disse que o pouso foi autorizado pelo Ministério da Defesa. "A GRU Airport confirma o pouso da aeronave em questão na noite de terça-feira, com autorização do Ministério da Defesa. Reforça que a operação ocorreu normalmente, sem intercorrências", enviou à imprensa;

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou que não localizou registros sobre o voo em seus sistemas. "Com base nos dados informados, não foi localizado registro sobre este voo nos sistemas da Anac. Cabe destacar que há ainda a possibilidade desse registro ter sido feito junto ao Comando da Aeronáutica, caso em que a informação não é de competência da Agência", declarou ao Estado de Minas;