Estados Unidos posicionam submarinos nucleares contra arma secreta da Rússia

  • No dia 1º de agosto, Donald Trump anunciou o deslocamento de dois submarinos nucleares para uma região próxima à Rússia.
  • A ordem veio em resposta a uma ameaça feita pelo ex-presidente russo Dmitri Medvedev sobre o uso do sistema nuclear "Mão Morta" (ou "Perimetr", em russo).
  • Além de ex-presidente, Medvedev é o atual vice do Conselho de Segurança da Rússia.
  • A "Mão Morta" é uma espécie de "arma apocalíptica" que pode lançar mísseis automaticamente se as lideranças russas forem eliminadas em um ataque.
  • A escalada nas tensões começou após Trump exigir um cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia em até 10 dias, sob pena de novas sanções.
  • Na ocasião, Medvedev respondeu acusando os EUA de agir com ordens. Nas palavras dele, "cada novo ultimato é uma ameaça e um passo em direção à guerra; não entre a Rússia e a Ucrânia, mas com o país dele".
  • Em retaliação, Trump o chamou de "fracassado" e alertou sobre as consequências de suas palavras.
  • O sistema "Mão Morta" foi desenvolvido durante a Guerra Fria e funciona em três etapas:
  • Primeiro, os sensores detectam um ataque nuclear. Depois, ele tenta contatar líderes militares e políticos. Por fim, se ninguém responder, mísseis nucleares são lançados automaticamente.
  • Embora envolto em sigilo, especialistas acreditam que o sistema foi aprimorado e permanece ativo até os dias de hoje.
  • Trump justificou a movimentação dos submarinos como medida de precaução, destacando que Medvedev "tem uma boca solta".
  • “Ele não deveria ter dito isso. Ele tem uma boca solta. Já disse outras coisas antes também. Então, queremos sempre estar preparados”, disse o presidente norte-americano.
  • “Enviei dois submarinos nucleares para a região. Só quero ter certeza de que as palavras dele são apenas palavras, nada além disso", acrescentou Trump.
  • Em um canal no Telegram, Medvedev declarou: “Trump deveria se lembrar de como a lendária ‘Mão Morta’ pode ser perigosa”.
  • A medida dos EUA também intensifica o clima de alerta entre países da OTAN, que temem um conflito mais amplo na Europa.
  • Embora hoje tenha pouca influência real dentro da Rússia dominada por Putin, Medvedev continua a usar redes sociais para fazer provocações contra líderes ocidentais.
  • A guinada de Medvedev contrasta com sua atuação no passado: durante seu mandato, de 2008 a 2012, buscou aproximação com os EUA, era visto como símbolo de modernização e chegou a visitar o Vale do Silício.
  • Após retornar ao cargo de primeiro-ministro em 2012, foi gradualmente afastado do centro do poder, especialmente após a ascensão dos “siloviki” — grupo ligado aos militares e à segurança.
