Figueiredo ameaça tirar visto dos EUA de Erika Hilton, Felipe Neto e Anitta

O jornalista bolsonarista Paulo Figueiredo publicou, nesta terça-feira (19/8), no X, antigo Twitter, que os Estados Unidos passarão a barrar vistos de quem manifeste posições antiamericanas e que brasileiros como o influenciador Felipe Neto, a deputada Erika Hilton (Psol) e a cantora Anitta podem ser afetados.

Neto de João Batista Figueiredo, último presidente da ditadura militar no Brasil, Paulo se referiu à deputada Erika Hilton de forma transfóbica, utilizando pronome masculino, e sugeriu que Anitta não poderia mais se apresentar em solo norte-americano. “É bom ficar na moral, se não pode esquecer fazer show por aqui, viu Anitta?”, ironiza.

É oficial: EUA passarão também a barrar vistos a quem manifeste posições anti-americanas. Vale também para parlamentares e celebridades. Nada mais de passeio em NY do Eriko Hilton, Felipe Neto, etc. É bom ficar na moral se não pode esquecer fazer show por aqui, viu Anita? Grato. — Paulo Figueiredo (8) (@pfigueiredo08) August 19, 2025

Paulo, que atualmente reside nos Estados Unidos, se refere ao anúncio feito no perfil oficial da Casa Branca no X, nesta terça, que confirma a ampliação das checagens feitas pelo Serviço de Cidadania e Imigração (USCIS).

Segundo o comunicado, o “antiamericanismo” será considerado critério na hora de analisar solicitações de visto e outros benefícios para imigrantes. “Os benefícios dos Estados Unidos não devem ser concedidos àqueles que desprezam e promovem ideologias antiamericanas”, declara o porta-voz do USCIS, Matthew Tragesser.