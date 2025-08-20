Figueiredo ameaça tirar visto dos EUA de Erika Hilton, Felipe Neto e Anitta

O jornalista bolsonarista Paulo Figueiredo publicou, nesta terça-feira (19/8), no X, antigo Twitter, que os Estados Unidos passarão a barrar vistos de quem manifeste posições antiamericanas e que brasileiros como o influenciador Felipe Neto, a deputada Erika Hilton (Psol) e a cantora Anitta podem ser afetados.
Neto de João Batista Figueiredo, último presidente da ditadura militar no Brasil, Paulo se referiu à deputada Erika Hilton de forma transfóbica, utilizando pronome masculino, e sugeriu que Anitta não poderia mais se apresentar em solo norte-americano. “É bom ficar na moral, se não pode esquecer fazer show por aqui, viu Anitta?”, ironiza.
É oficial: EUA passarão também a barrar vistos a quem manifeste posições anti-americanas. Vale também para parlamentares e celebridades. Nada mais de passeio em NY do Eriko Hilton, Felipe Neto, etc. É bom ficar na moral se não pode esquecer fazer show por aqui, viu Anita? Grato.
Paulo, que atualmente reside nos Estados Unidos, se refere ao anúncio feito no perfil oficial da Casa Branca no X, nesta terça, que confirma a ampliação das checagens feitas pelo Serviço de Cidadania e Imigração (USCIS).
Segundo o comunicado, o “antiamericanismo” será considerado critério na hora de analisar solicitações de visto e outros benefícios para imigrantes. “Os benefícios dos Estados Unidos não devem ser concedidos àqueles que desprezam e promovem ideologias antiamericanas”, declara o porta-voz do USCIS, Matthew Tragesser.