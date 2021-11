Pedidos de visto para viagem aos Estados Unidos triplicam em BH

Desde que as fronteiras dos Estados Unidos foram reabertas para estrangeiros, em 8 de novembro, a procura pelos serviços de emissão e renovação de vistos para entrar no país aumentou aqui no Brasil. A embaixada norte-americana não confirma, mas não há mais datas de agendamento para 2021, apenas se houver uma desistência. “Todos os serviços de visto para não imigrante foram retomados em 8 de novembro de 2021. Os agendamentos estão disponíveis e reconhecemos que os tempos de espera podem ser longos. Estamos trabalhando diligentemente para aumentar a disponibilidade de vagas para todas as classes de vistos, à medida que a situação da COVID-19 no Brasil continue a melhorar”, disse a embaixada, por meio de nota.

Explosão de procura

Ana Beatriz Furtado é proprietária da Mundial Vistos e Imigração, uma agência especializada em requerimento para emissão e renovação de vistos. São 10 unidades no Brasil, com sede em Belo Horizonte. Ela conta que a procura por vistos para os Estados Unidos triplicou, em BH, desde a reabertura das fronteiras. “Eu sempre incentivei as pessoas a não deixar para a última hora porque sabíamos que ia ser caótico. A maioria das pessoas, principalmente os mineiros, aguardaram muito. E, na última semana de outubro, quando houve o anúncio da reabertura das fronteiras e das atividades regulares dos consulados americanos, houve uma explosão de procura.”

Segundo a empresária, a agência conseguia fazer entre 600 e 700 atendimentos por mês. Atualmente, são mais de mil atendimentos. “Antes da pandemia, tínhamos entre 400 e 500 pedidos em BH.” Para 2021, não há mais agendamento disponível no sistema. “O que pode acontecer é uma desistência. Mas, no caso de uma família de quatro pessoas, por exemplo, uma desistência apenas não atende. É preciso ter quatro desistências no mesmo dia e horário.” Ana Beatriz explica que na agência existe um departamento que monitora, exclusivamente, o sistema para detectar essas possíveis desistências.

Outro problema é que há processos diferentes para a emissão e renovação do visto. “Na renovação existe a isenção da entrevista e a data mais próxima é para 23 de março, no Rio de Janeiro ou em Brasília. Já os agendamentos com entrevista estão mais distantes, acredito que tenha a ver com a questão do distanciamento, na presença física. Por isso, existem menos vagas.”





Desistência

A demora em conseguir um agendamento para emissão de vistos acabou fazendo com que o casal Priscila Luz e Felipe Pereira, ambos com 29 anos, desistisse de ir para os Estados Unidos. Priscila conta que eles tinham comprado passagens para viajar no ano passado, para Nova York e Miami. “Mas, por conta da pandemia, não conseguimos e deixamos essa passagem em aberto.” Nesse período, ela engravidou e teve a bebê em março deste ano.

Com o nascimento da filha do casal, Priscila disse que chegou a fazer o passaporte da criança, mas a entrevista seria apenas em outubro de 2022. “Essa não seria uma data boa, já que tínhamos um prazo para usar as passagens. Então, desistimos de viajar para os Estados Unidos e preferimos outro destino.” A família escolheu a França e a Itália como destinos.





Vacinas Para entrar nos Estados Unidos, o governo exige que os estrangeiros tenham tomado vacinas contra a COVID-19 aprovadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) ou pela FDA (autoridade reguladora do país equivalente à Anvisa no Brasil). Para saber como pedir a emissão ou renovação do visto para os Estados Unidos, acesse o site da embaixada americana. *Estagiárias sob supervisão do subeditor Marcílio de Moraes