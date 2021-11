Homem é preso depois de exibir fotos de armas e drogas em redes sociais

As armas que eram exibidas nas redes sociais foram apreendidas pela Polícia Militar (foto: Divulgação Polícia Militar)

Um rapaz de 18 anos, morador do Bairro Santo Antônio, em Santa Rita de Minas, no leste do estado, foi preso pela Polícia Militar, na noite de quinta-feira (18/11), depois de desagradar algumas pessoas com suas postagens nas redes sociais. Ele postava fotos de armas e drogas nas redes, se vangloriando do poder que as armas conferiam a ele. Ao se sentirem ameaçadas, várias pessoas denunciaram o rapaz e suas postagens à Polícia Militar.Os policiais militares foram até a casa do rapaz e chamaram por ele. “Ele, então, pediu que esperássemos um pouco”, disse o Cabo PM Eudes, que no momento da abordagem, supôs que a demora do rapaz em atender à polícia era sinal de que ele estivesse escondendo alguma coisa.E o policial estava certo. No cerco montado à casa, outros policiais ficaram observando o terraço e, de longe, viram o acusado de ser autor das postagens ameaçadoras escondendo coisas enroladas em pedaços de pano, dentro de uma calha, no telhado.Depois de esconder o embrulho feito com pedaços de pano na calha da casa, o rapaz atendeu gentilmente os policiais que estavam na frente de sua casa. Enquanto respondia de forma dissimulada às perguntas dos policiais, outros militares conseguiram chegar ao terraço e pegaram o embrulho, dentro da calha. Eram duas armas de fogo que estavam enroladas em pedaços de pano.Sem saída, depois de saber que as armas que ele exibia nas redes sociais haviam sido descobertas, o rapaz se rendeu e entregou aos policiais seu smartphone, além das munições dos dois revólveres, calibre 32 e 38. Preso, ele foi levado à Delegacia de Polícia Civil, onde contou que as armas não eram dele, e sim de um outro homem, que já é conhecido da polícia por praticar crimes na região de Santa Rita de Minas.O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que vai periciar o smartphone do rapaz para comprovar se entre as fotos armazenadas no aparelho, estão as fotos de armas e drogas que ele postava nas redes. Agora a Polícia Militar está à procura do homem acusado de ser o dono das armas.