O motorista de uma van e quatro mulheres da mesma família morreram em um acidente na madrugada desta sexta-feira (19/11) no Anel Rodoviário, altura do Bairro Caiçara, Região Noroeste de Belo Horizonte.

O acidente foi por volta das 2h. Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a van bateu na traseira de um caminhão que estava parado na rodovia por problemas mecânicos. A colisão foi no km 467, perto da Loja Elétrica, no sentido Vitória. A pista estava molhada no momento do acidente.