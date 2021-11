Caminhão-tanque tomba no Anel Rodoviário, em Belo Horizonte

Um acidente no início da manhã desta sexta-feira (12/11) interditou parte da pista do Anel Rodoviário, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte.

Um caminhão-tanque vazio tombou na pista no sentido Vitória, próximo ao km 463, depois do Viaduto São Francisco e perto da faculdade Unifenas.

Trânsito lento no Anel Rodoviário na manhã desta sexta (foto: Jair Amaral/EM/DA Press)

Um reboque da BHTrans foi levado ao local para destombar a carreta para a retirada (foto: Jair Amaral/EM/DA Press)

(foto: Jair Amaral/EM/DA Press)

Assim como na maior parte da cidade, chove no local do acidente, o que exige mais atenção dos motoristas. A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e o Corpo de Bombeiros estão no local do acidente.Há lentidão no trânsito. Segundo a PMRv, por volta das 7h40, um guincho da BHTrans estava na rodovia para remover o caminhão.