Ônibus tomba no Viaduto São Francisco e fecha Anel Rodoviário de BH

O tombamento de um ônibus que faz o transporte coletivo de passageiros em Belo Horizonte fecha o Anel Rodoviário, na altura do Viaduto São Francisco, na Região da Pampulha, na noite desta quinta-feira (11/11). O acidente aconteceu no sentido Rio de Janeiro. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Trânsito

O ônibus havia acabado de operar na linha 8151, que liga o BH Shopping à Estação São Gabriel. O coletivo, no entanto, estava indo para a garagem, quando o motorista bateu o veículo em um carro de passeio e colidiu o ônibus na mureta do viaduto, tombando em seguida.O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, uma vez que houve vazamento de combustível. Os militares atuaram para conter o óleo diesel e diluir o produto no asfalto, fazendo a lavagem da pista.O trânsito está completamente fechado para a retirada do veículo. Um reboque da BHTrans já está no local do acidente. Por volta das 21h40, o ônibus foi desvirado.De acordo com o aplicativo Waze, o congestionamento chega ao Bairro São Gabriel, na Região Nordeste da cidade. Também há reflexo na Avenida Antônio Carlos, na altura do Bairro Santa Cruz, no sentido bairro.