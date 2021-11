BH começará a testar ônibus elétrico nesta sexta (12/11); confira as linhas

Ônibus elétrico será testado por 30 dias em Belo Horizonte, em quatro linhas da cidade (foto: Divulgação/BHTrans) Nesta sexta-feira (12/11), Belo Horizonte dará início ao teste com ônibus 100% elétrico no sistema de transporte público da capital. A avaliação tem previsão para durar 30 dias e irá operar em quatro linhas da cidade, cada uma com uma característica peculiar.





O teste irá avaliar alguns itens, como a adaptabilidade do ônibus às condições climáticas de BH, bem como aos tipos de solo e relevo da cidade. Além disso, os níveis de emissão dos poluentes atmosféricos serão acompanhados. Também serão observados o consumo de energia elétrica do coletivo e a autonomia das baterias em condições normais e severas.









O veículo possui o chassi D9A, equipado com baterias que possuem autonomia média de 210 km. O coletivo, encarroçado pela Marcopolo, possui 12,6 metros de comprimento e pode transportar até 36 passageiros sentados. Ao todo, 72 pessoas podem embarcar no ônibus, que conta, também, com ar condicionado, suspensão pneumática e área reservada para cadeira de rodas.





O teste do ônibus elétrico faz parte do "Projeto Mobilidade Elétrica", fruto de uma parceria entre o ICLEI/TAP (Governos Locais pela Sustentabilidade / Programa da Ação Transformadora) com a Prefeitura de Belo Horizonte / Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a Cemig SIM, que oferece soluções ecológicas de energia.





"A Prefeitura de Belo Horizonte dá mais um passo em busca de uma cidade cada dia mais sustentável. O teste com o ônibus elétrico é fundamental para avaliarmos seus benefícios, eventuais desafios e também a aceitação dos usuários do transporte coletivo da capital. Essas informações vão ajudar no planejamento do futuro da mobilidade em Belo Horizonte, em que o caminho natural em todas as grandes cidades do mundo é a busca por um transporte utilizando energia limpa", disse o presidente da BHTrans, Diogo Prosdocimi.

Linhas

O ônibus será operado pela Viação Torres. A primeira linha a receber o coletivo com tecnologia elétrica será a 9250 (Caetano Furquim/Nova Cintra), já nesta sexta. Trata-se de uma linha perimetral, que liga bairros de duas regionais, sem passar pelo Centro da cidade. O itinerário é um dos mais longos no transporte coletivo por ônibus de BH, com 28 quilômetros, cortando 14 localidades diferentes.





Outra linha que será atendida pelo ônibus elétrico nos próximos 30 dias é a 5503A, que liga o Bairro Goiânia, na Região Nordeste de BH, ao Centro da cidade. Portanto, é uma linha semiexpressa. Também está na lista a 9105 (Nova Vista/Sion), que é diametral, por ligar dois bairros passando pelo Hipercentro.





Quem utiliza a 815 (Estação São Gabriel/Conjunto Paulo VI) também poderá andar no ônibus elétrico. A linha é alimentadora, uma vez que liga uma estação de integração a um bairro.





Os usuários, inclusive, serão atores importantes nos testes, uma vez que poderão opinar sobre o desempenho do ônibus elétrico, além do conforto, nível de ruído e a sustentabilidade. As percepções podem ser enviadas por meio do link ou via QR Code, que estará afixado dentro do coletivo.





Ficha técnica





Fabricante do motor: BYD Auto

Chassi: D9A

Autonomia média: 210 km

Modelo do ônibus: Torino 2014

Fabricante: Marcopolo

Comprimento: 12,6m

Passageiros sentados: 36

Capacidade total: 72 passageiros





Linhas em que o ônibus será testado





9250 - Caetano Furquim/Nova Cintra via Savassi (a partir do dia 12);

5503A - Goiânia A;

9105 - Nova Vista/Sion;

815 - Estação São Gabriel/Conjunto Paulo VI