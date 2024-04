Gisele Bündchen se separou do ex-marido em 2022

FOLHAPRESS - Enfim, Gisele Bündchen, de 43 anos, abriu o jogo, mesmo que de forma tímida, sobre o romance com o professor brasileiro de jiu-jítsu Joaquim Valente. A revelação foi feita por ela a Ana Maria Braga no Mais Você.





Ana começou a mostrar alguns golpes que ela aprendeu com o instrutor e disse que tudo ficava ainda melhor por ele ser o namorado dela. Mesmo encabulada, a top confirmou a relação.

"Ele ficou [namorado] agora, faz pouco tempo, mas é muito legal mostrar para os homens que as mulheres é que mandam. Me sinto mais segura andando na rua e é realmente é muito importante", disse ela, visivelmente sem graça.





Divórcio

Desde o rompimento com Tom Brady que Gisele não falava mais sobre sua vida íntima. A relação com Valente era especulada desde a separação, mas ela sempre negou que ambos fossem um casal. Mesmo assim, já haviam sido vistos juntos algumas vezes em viagens em família.





Durante a entrevista, Gisele Bündchen disse que se sente "muito melhor aos 40 anos do que aos 20", justamente pelas escolhas que fez. O resultado dessa mudança de rota para ter mais saúde resultou em seu mais novo livro de receitas "Nutrir: Receitas Simples para Corpo e Alma".

"Aos 22 anos, tinha ansiedade, depressão e não tinha noção que isso era conectado com alimentação. A vida estava muito rápida, eu morava numa mala, não me exercitava. Passei por um ano e meio assim. Em vez de começar o dia com café e cigarro, percebi que tinha de mudar", disse.





De lá para cá, Gisele conta que só evoluiu. Hoje, nem mais remédios ela toma. "Apenas chá. Sou a mulher do chá", brincou. A mesma instrução ela dá aos filhos, que moram com ela na Flórida.





"A saúde é a coisa mais importante. A vida é um presente e todos os dias a gente vai ter oportunidade de crescer, aprender e viver. Gratidão por todas as coisas e experiência, algumas difíceis e outras melhores", emendou.





Em determinado momento da entrevista, Ana Maria lembrou da morte de Vânia, a mãe da top, e a fez chorar. Depois, a brasileira revelou que agora, após a partida dela, está ainda mais conectada aos hábitos saudáveis. "Quero o bem de todos que eu amo."