Estrela do American Idol morre aos 47 anos

Mandisa Lynn Hundley, estrela da 5ª temporada do "American Idol", morreu nessa quinta-feira (18/4) em sua casa, em Nashville, Tennessee, Estados Unidos. Ela tinha 47 anos.

“Podemos confirmar que ontem Mandisa foi encontrada sem vida em sua casa. Pedimos suas orações por sua família e pelo círculo próximo de amigos durante este momento incrivelmente difícil”, disse o representante da cantora à revista "People" em um comunicado.

A cantora nasceu e cresceu em Citrus Heights, Califórnia. Ela estudou música na faculdade antes de seu teste para o "American Idol", em 2005, e chegou ao top 10 da competição.

Na disputa, ela recebeu muitos elogios dos jurados por suas performances das músicas "I'm Every Woman", de Chaka Khan, e "Don't You Worry 'Bout a Thing", de Stevie Wonder.





Após o programa, ela lançou seis álbuns, sendo o último em 2017, e ganhou um Grammy em 2014 como “Melhor Álbum de Música Cristã Contemporânea” com o disco Overcomer.

Mandise também enfrentou momentos difíceis depois do reality. Em seu livro “Fora da Escuridão: Minha Jornada Pelas Sombras Para Encontrar a Alegria de Deus”, de 2022, a artista narra sua experiência com a depressão e ansiedade depois da perda de uma amiga muito próxima devido a um câncer.