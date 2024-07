Parece que o clima nos bastidores do Domingão com Huck não está agradável. Dona Déa, integrante do dominical global, deu um ultimato na emissora carioca sobre sua renovação de contrato e deixou o clima um pouco pesado.

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, a mãe de Paulo Gustavo, que recebe atualmente R$ 10 mil mensais, pediu aumento para continuar no Domingão em 2025. O atual valor já não a agradava mais.

Para a direção global, a famosa disse ainda que vai deixar o programa de Huck caso não receba aumento.

A participação de Déa no programa de Luciano Huck, para quem não sabe, é bastante comentada nas redes sociais. Quem não lembra da polêmica envolvendo Yasmin Brunet? Durante entrevista com eliminados do BBB, a modelo foi criticada por Dona Déa, que ainda citou racismo.

O quadro, após o episódio, acabou sendo cancelado da atração.