Mel Summers (Anna) e Elam Lima (Paulo) gravaram às margens do Rio São Francisco, no Norte de Minas, onde começa a trama que gira em torno do médico e da filha

A história da pequena Anna (Mel Summers), de 7 anos, começa no Norte de Minas. Mais especificamente, nas cavernas do Parque Nacional do Peruaçu, em Januária. É lá que a garota vive com o pai, Paulo (Elam Lima), um médico missionário. Aventureira e desbravadora, a menina sonha em se tornar arqueóloga, como a mãe, que morreu prematuramente.



Essa é a premissa de “A caverna encantada”, nova novela infantojuvenil do SBT/Alterosa, que estreia em 29 de julho, às 20h45. Escrito por Iris Abravanel, o folhetim, que vai substituir “A infância de Romeu e Julieta”, acompanha a menina Anna e seu cotidiano no colégio interno Rosa dos Ventos.



“Toda história precisa começar causando impacto visual e em um lugar que, de preferência, não tenha sido abordado em outras obras audiovisuais. As cavernas que encontramos em Minas foram perfeitas para este objetivo”, diz o diretor-geral da novela, Ricardo Mantoanelli.



“Por ser um local de difícil acesso, trabalhamos com uma equipe reduzida. Fomos muito bem acolhidos por todo mundo em Januária e nas imediações do Rio São Francisco. Adoramos a recepção e a comida”, comenta.



Após ser convocado para uma missão de resgate de um grupo de fotógrafos, o médico Paulo precisa deixar a filha em um local seguro. Anna então é levada para a cidade fictícia de Milagres, no interior de São Paulo. É ali que está localizado o Rosa dos Ventos, um lugar cheio de segredos, onde a menina fará amigos e inimigos, como a colega de classe Lavínia (Juju Penido) e a rígida diretora Norma (Clarice Niskier).



Vilanias e humor



De primeira, Anna pensa que sua estada no local seria passageira, afinal, o pai prometeu que iria buscá-la em seu aniversário de 8 anos. Quando a data finalmente chega, a menina espera em vão. No lugar do pai, vem a notícia de que o único parente vivo da menina está desaparecido.



“Neste momento difícil, a Anna vai perceber quem está e quem não está ao seu lado em Rosa dos Ventos. Seu melhor amigo é o bicho-preguiça da mochila que o pai deu a ela antes de partir. O Moleza, como é chamado, vai ganhar vida e lhe dar força durante a ausência do pai”, afirma Mantoanelli. “No colégio, ela vai se meter em várias aventuras e também fazer descobertas. Entre elas, a existência de uma caverna encantada dentro da escola.”



Os elementos lúdicos da história, conforme o diretor, são trabalhados muitas vezes a partir da imaginação das crianças. O elenco adulto, no entanto, também participa de momentos divertidos e tramas que fogem do comum. É o caso de Goma (Phil Miler), dono da loja de doces metido a cientista que está em busca da bala de sabor perfeito, e de Shirley (Rosi Campos) e Wanda (Magali Biff), duas senhoras aparentemente pacatas que, na verdade, trabalham como detetives.



Reality com elenco



A escolha do elenco infantil, segundo Mantoanelli, também foi parte importante da criação da novela. Todo o processo de seleção dos atores e atrizes mirins rendeu um reality que mostra os bastidores das audições e o trabalho realizado pela equipe de casting. "A caverna encantada – A seleção", com 11 episódios, estreia neste domingo (14/7), durante o programa “Domingo legal”. Os próximos capítulos serão exibidos de segunda a sexta, após o SBT Brasil, às 19h45.



“O reality mostra todo o processo de seleção do elenco infantil. Foram 15 crianças selecionadas entre mil participantes. Fizemos a escolha final no SBT com a presença da Iris Abravanel. Foi uma seleção difícil. Encontramos vários diamantes em uma geração cheia de talento. A Mel Summers se destacou desde o início. Ela já tinha feito participações menores em novelas da Globo e da Record, e demonstrou uma maturidade cênica que chamou a nossa atenção.”



Algumas tramas de “A caverna encantada”, de acordo com o diretor, são inspiradas em outras novelas de sucesso do SBT/Alterosa. “Os espectadores que gostaram de ‘Chiquititas’, ‘Carrossel’ e ‘Carinha de anjo’ vão notar algumas similaridades. Há um paralelo entre o colégio interno Rosa dos Ventos e o orfanato Raio de Luz, de 'Chiquititas', por exemplo”, cita.





“O ambiente de sala de aula, muito explorado em ‘Carrossel’, também está presente em ‘A caverna encantada’. Já a relação de pai e filha, que acompanhamos em ‘Carinha de anjo’, também será abordada na nova produção. Apesar das similaridades, a obra é totalmente original e tem inspirações literárias diversas, como os livros ‘A princesinha’ e ‘O jardim secreto’” (ambos de Frances Hodgson Burnett).” (Cecília Amaral, estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro)

Série “Idas e vindas”

A série de 13 episódios “Idas e vindas” mostrará a passagem de bastão

dos atores da atual novelainfantojuvenil do SBT/Alterosa,“A infância de Romeu e Julieta”, para o elenco da nova produção, “A caverna encantada”. Os capítulos, focados em relembrar momentos marcantes da última novela e apresentar os personagens da nova, serão exibidos de segunda a sexta, após a trama

atual de Iris Abravanel.

“A CAVERNA ENCANTADA”

Estreia em 29 de julho, às 20h45, no SBT/Alterosa.