A Globo já está em fase de escalação do elenco do remake de Vale Tudo. Clássico da dramaturgia nacional, a novela de Gilberto Braga (1945-2021), Aguinaldo Silva e Leonor Bassères (1926-2004), ganhará uma nova versão em 2025, no horário das 21 horas, em comemoração aos 60 anos da emissora.

Segundo informações do colunista Flávio Ricco, do portal R7, o folhetim, adaptado por Manuela Dias, ganhou uma previsão de estreia: 31 de março do ano que vem. Além disto, as expectativas são de que a trama possua em torno de pouco mais de 170 capítulos.

Curiosamente, a versão original de Vale Tudo, produzida e exibida entre 16 de maio de 1988 a 6 de janeiro de 1989, teve cerca de 204 capítulos. Ou seja, a diminuição deste número também pode ser uma forma da emissora em evitar tornar a trama cansativa para o público.

Em recente entrevista, José Luiz Villamarim, atual gestor de teledramaturgia da Globo, abriu o jogo sobre as expectativas para o remake de Vale Tudo: "Está 99% certo. Será o ano dos 60 anos da Globo… Gosto de falar quando as coisas estão confirmadas, mas pode pensar em Vale Tudo, sim", disse, ao jornal Folha de S. Paulo.

