Os influenciadores Thiago Nigro (o Primo Rico) e Maira Cardi estão entre os assuntos mais comentados das redes sociais desta terça-feira (9/7), após surgirem rumores de um possível divórcio. Juntos desde março de 2023, eles estariam pondo um ponto final na relação por insatisfação do coach financeiro. Indignada, Maira falou sobre o assunto ao UOL.





“Que doideira, o povo adora inventar pauta da minha vida, né? Cada hora uma nova”, declarou. Ela ainda mostrou ao jornalista Lucas Pasin que estava com o marido, que lia um livro sobre os 10 mandamentos.





Além disso, a coach de emagrecimento falou sobre como ama o marido e que não pensa em separação. “Não existe no mundo companheiro melhor que Deus poderia ter me apresentado! Sem dúvida ele foi meu melhor presente da vida toda! Eu seria louca se o deixasse fugir. Estamos amarrados eternamente”, afirmou.





Sempre envolvidos por polêmicas, o casal está sendo alvo de especulações e memes, especialmente pelo fato da possível repartição da fortuna, já que eles anunciaram que se casaram em comunhão total de bens.

“Thiago Nigro e Maíra Cardi, o casal perfeito que vendeu seu casamento aos quatro cantos do mundo como eterno, e por isso tinha que fazer comunhão total de bens, agora, se separando com 1 ano de matrimônio apenas”, diz um comentário. Apesar das especulações, ainda não se sabe como surgiram os boatos do divórcio.