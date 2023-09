SIGA NO

1565

Sala da influenciadora tem diversos lustres com luzes de tons quentes Reprodução/ Instagram



A influenciadora e coach Maíra Cardi se casou com o também influenciador Thiago Nigro, conhecido como “Primo Rico” nas redes sociais, na última semana.





Se você pensa que já viu todo tipo de casa de luxo por aí, é porque ainda não conhece a mansão deles. Perto do agito de São Paulo, esse refúgio em Valinhos se destaca não apenas pelo requinte, mas também pelo jeitinho descontraído e repleto de personalidade da influenciadora, que já morava lá antes do relacionamento com Nigro. Vem conhecer.





Como é a mansão de Maíra Cardi e Thiago Nigro?





Localizado em um condomínio fechado em Valinhos, interior de São Paulo, o empreendimento possui uma área total de 5.350 metros quadrados, onde a natureza se entrelaça com a arquitetura de forma quase poética. Pois é, esse é o terreno da casa de Maíra Cardi. Mas calma, não é só uma casa: além da moradia principal, temos uma casa só para os funcionários e uma “minicidade” de R$ 300 mil dedicada à pequena Sophia, de 4 aninhos. Já deu para perceber que o espaço é pura ostentação, né?

Cozinha de Maíra Cardi é conjugada com a sala Reprodução/ Instagram

A casa principal, um deslumbre de 14 cômodos espalhados por 2.600 metros quadrados, é um espetáculo à parte. E não pense que é só "mais uma casa de rico". Maíra colocou sua personalidade em cada cantinho. Se você acompanha a influenciadora nas redes sociais, com certeza já se encantou com a decoração predominantemente branca e com os aconchegantes jardins verticais que, diga-se de passagem, são totalmente naturais e possuem irrigação automatizada.





Ao entrar, é impossível não notar o living, que combina sala de estar e de jantar, todos embalados por tons claros e aquecidos por lindos lustres de cristais. Logo na entrada, um jardim vertical e balanços dão um tom relaxante ao espaço. Já a cozinha integrada ao living parece saída de uma revista de decoração, com seus armários brancos, bancadas elegantes e eletrodomésticos coloridos que quebram a monotonia do ambiente.





No quarto principal, Maíra foi ousada: decoração em tons de rosa e uma vista de tirar o fôlego. Mas o que realmente rouba a cena é a banheira free standing, que não é apoiada na parede, e um lustre majestoso. E para quem pensa que a beleza de Maíra surge do nada, ela tem um camarim particular! A pequena Sophia não fica de fora, tendo uma mini penteadeira para se arrumar ao lado da mamãe.

Banheiro tem banheira free standing Reprodução/ Instagram

O exterior da casa também é uma obra de arte viva. Com uma extensa área verde, é quase como ter um pedaço da Mata Atlântica no quintal. Para os momentos de relaxamento, há piscina , jacuzzi e espaço gourmet, todos muito bem decorados e pensados para proporcionar momentos únicos.

Área de lazer tem piscina, jacuzzi e espaço gourmet Reprodução/ Instagram

Com a assinatura da arquiteta Jenyffer Santana e do Studio D&D, esse lar é o sonho de qualquer um materializado. Maíra Cardi não apenas mora em um lugar luxuoso; ela vive em um espaço que reflete quem ela é.





Mas, afinal, quem é Maíra Cardi?





Maíra Cardi é uma influenciadora digital conhecida por promover hábitos saudáveis e dietas. Ela ficou famosa em 2009 ao participar do Big Brother Brasil. Após viver alguns anos nos EUA, retornou ao Brasil em 2017 e casou-se com o ator Arthur Aguiar, com quem teve sua filha Sophia em 2018. Ela já era mãe de Lucas, nascido em 2001.

Maíra Cardi se casou com Thiago Nigro em agosto de 2023 Reprodução/ Instagram



Profissionalmente, atua como life coach e tem um programa de emagrecimento muito conhecido e adotado por famosos. Seu relacionamento com Arthur teve altos e baixos, terminando em 2020, com uma breve reconciliação em 2021, e término poucos meses depois. Mesmo com as adversidades, Maíra segue firme em sua jornada de bem-estar.





Em agosto de 2023, Maíra casou-se com o coach de finanças e influenciador Thiago Nigro.