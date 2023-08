SIGA NO

Lixeira de cozinha deve ter tamanho compatível com a geração de lixo



Uma dúvida comum, diante da oferta de tantos tipos de lixeira para cozinha , é como escolher o modelo ideal.





A primeira avaliação a ser feita diz respeito à quantidade de pessoas dentro de casa, pois isso altera a quantidade de lixo gerado diariamente.





Além disso, por se tratar de um objeto para a cozinha, é importante saber também a frequência com que esse cômodo é usado, ou seja, se são feitas muitas refeições em casa.





Com essas informações claras fica muito mais fácil escolher uma lixeira para cozinha que atenda as necessidades da sua casa.





Veja mais informações a seguir que vão te ajudar a fazer uma escolha mais assertiva.





Lixeira para cozinha: aprendendo a escolher a melhor opção





1.Capacidade





Ao escolher a lixeira para cozinha ideal para a sua casa é importante avaliar a capacidade e se ela vai atender às necessidades dos moradores.





Residências com poucas pessoas ficam bem servidas com uma lixeira pequena, enquanto que casas com maior número de moradores precisam de modelos maiores.





É importante lembrar que, não importa o tamanho da lixeira, seus resíduos devem ser retirados diariamente, evitando assim o acúmulo de sujidades que funcionam como atrativos para ratos e insetos.

2. Modelo





Uma das grandes vantagens na hora de escolher a lixeira da sua casa é a variedade de modelos disponíveis. Veja algumas opções:





lixeira de chão: é o modelo tradicional e pode ser encontrada com pedal ou basculante. É ideal para casas com maior geração de lixo;

lixeira de pia: é pequena e suporta pouca quantidade de resíduos. Pode ser colocada em cima da pia ou de forma suspensa;

lixeira embutida: é a preferida por quem opta por uma decoração personalizada na cozinha. O acessório fica escondido em um dos armários, geralmente, na parte de baixo da pia.





Os diferentes designs permitem uma escolha mais direcionada, facilitando a combinação do modelo ideal com a decoração do ambiente.





3. Cor





cor da lixeira para cozinha deve ser adequada à decoração do ambiente. Há quem prefira tons neutros como o branco, o preto ou o inox, mas isso não é uma regra.





4. Material





Embora as lixeiras de plástico sejam as mais comuns e com melhor custo-benefício, não há como negar que os modelos em inox são bastante atrativos.





Além disso, eles são fáceis de serem higienizados e contribuem para compor uma decoração mais moderna e sofisticada.





Os valores de uma lixeira para cozinha variam bastante, sendo que as mais simples produzidas em plástico custam entre R$ 10 e R$ 20.





Enquanto que os modelos mais elaborados, com pedal para abertura e feitas com um material mais resistente, podem chegar à casa dos R$ 100.





Para adquirir lixeiras em inox é preciso investir um pouco mais, pois os custos são mais elevados quando comparados aos modelos mais simples, mas não há como negar sua beleza e alta durabilidade.





A escolha da lixeira certa para a sua cozinha envolve atenção a detalhes que fazem parte da rotina da sua casa.





Escolher um modelo com a capacidade ideal fará toda a diferença na higiene da sua cozinha.





Mas lembre-se que a reciclagem, bem como a separação adequada do lixo, é a melhor forma de manter a casa limpa e ainda contribuir com o meio ambiente, além de evitar desperdícios de material que pode ser reutilizado.