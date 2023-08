1565





Está sonhando com eletrodomésticos em inox? Para quem está montando a casa nova ou apenas renovando o ambiente, a dúvida entre aparelhos brancos ou de inox é comum. Neste artigo, vamos elencar algumas vantagens e desvantagens de ambos e você poderá escolher com mais facilidade o que mais se adequa à sua casa e orçamento.

Lembrando que não existe melhor ou pior, nem certo e errado, mas apenas o que é melhor para a sua casa. Portanto, na hora de decidir se o eletrodoméstico em inox vale a pena ou não, leve em consideração o seu estilo, a decoração da sua casa e o orçamento disponível para a compra.





Vantagens dos eletrodomésticos brancos e dos em inox





Para começo de conversa, os eletrodomésticos brancos costumam ter um preço mais baixo. Porém, é bom que todos os eletrodomésticos também sejam brancos para que combinem entre si. Assim, a cozinha fica mais planejada e visivelmente mais organizada.

Portanto, geralmente as geladeiras brancas são menores que as geladeiras em inox, por isso se adaptam mais facilmente a pequenos espaços. Outra vantagem deste tipo de eletrodoméstico é a variedade de modelos.

Entretanto, para quem quer investir em eletrodomésticos em inox, é necessário saber que eles tendem a ser mais caros e ocupam mais espaço. Contudo, esses equipamentos costumam ter mais tecnologia embarcada, além de mais funcionalidades e maior durabilidade.

Assim, os atrativos do eletrodoméstico em inox são a modernidade e a elegância que entregam.





Desvantagens ao optar por eletrodomésticos em inox e brancos





Agora, falando das desvantagens de cada um, os eletrodomésticos brancos precisam de mais atenção e cuidado quando se trata de limpeza, pois podem manchar e ficar encardidos. Já os eletrodomésticos em inox podem ter uma manutenção maior, pois riscam e ficam marcados com mais facilidade.

Entretanto, quem quer investir em eletrodomésticos em inox pela durabilidade e quer saber se esses modelos valem a pena por conta deste quesito, deve se certificar que os eletrodomésticos são feitos totalmente em inox ou só algumas partes.

Fazendo a combinação de ambos na decoração





Em alguns casos, as pessoas pensam em mesclar os tipos de eletrodomésticos. Na maioria das vezes, não fica bom. Os elementos não conversam entre si e podem trazer uma poluição visual para a cozinha.

Mas em outros casos, pode funcionar. Por exemplo: se os armários da cozinha forem pretos e a geladeira for de inox, estando todos na mesma parede, e o fogão e o micro-ondas forem brancos e estiverem numa ilha, pode ficar bacana.

Sendo assim, saiba que o que faz essas combinações funcionarem é analisar onde vai cada elemento e tentar fazer uma unidade com os móveis e eletrodomésticos.

No geral, as cozinhas com eletrodomésticos brancos são mais tradicionais e conservadoras, enquanto que as cozinhas com eletrodomésticos em inox são mais modernas e estilosas.





Cuidados com cada tipo de eletrodoméstico





Mas quais cuidados devo tomar para manter os eletrodomésticos sempre novos? Veja na sequência.





Eletrodoméstico em inox





Na hora da limpeza, separe um pano macio e seco para tirar a poeira e um pano úmido com detergente neutro para limpeza mais pesada. Enfim, passe o pano no sentido do inox, sempre.

Não use alvejantes, água sanitária ou álcool, afinal, este tipo de produto tende a manchar o inox. Em caso de eletrodomésticos muito engordurados, use água morna e detergente neutro. Além disso, jamais use esponja com lã de aço, pois ela pode riscar os aparelhos.





Eletrodomésticos brancos





Utilize apenas um pano macio, úmido e sabão neutro. Assim, você manterá o brilho dos aparelhos. Após passar o pano com sabão neutro, enxágue o tecido e passe novamente, até retirar todo o produto. Na hora de secar use um pano macio ou papel toalha.

Além disso, nunca use produtos abrasivos, já que estes somente tirarão o brilho do eletrodoméstico, além de não serem indicados para este tipo de limpeza.

Concluindo, diante de todas estas informações ficou mais fácil escolher seus novos eletrodomésticos, não é mesmo? Qual é o melhor? Eletrodomésticos em inox ou brancos? Vale a pena o que melhor combina com você e sua casa!