Ex-ministro de Bolsonaro lança curso sobre economia ao lado de coach

Thiago Nigro e Paulo Guedes lançarão MBA 100% digital (foto: Divulgação)

O ex-ministro da Economia do governo Jair Bolsonaro (2019-2022), Paulo Guedes, vai lançar um MBA ao lado do coach Tiago Nigro, o Primo Rico. O curso foi anunciado nesta segunda-feira (21/8), por uma publicação colaborativa entre os dois no Instagram e uma reportagem do Estadão.

O MBA digital em Macroeconomia e Portfolio Management vai focar em como a avaliação do cenário macroeconômico pode ajudar na tomada de decisões de investimento. Ao todo, serão 360 horas/aula, com quatro aulas gratuitas de Guedes, que irão ao ar entre os dias 18 e 25 de setembro. Só depois os interessados vão poder se inscrever no curso.

Além de Paulo Guedes , o curso terá outros professores, como docentes do Insper, da Fundação Getúlio Vargas e da Fundação Instituto de Administração. Também devem participar nomes de pessoas que trabalharam com o ex-ministro no governo, na faculdade Ibmec e no banco BTG Pactual. Porém esses profissionais ainda não foram divulgados, bem como o preço do curso.

“O conceito básico do curso é o caminho da prosperidade. Os ciclos econômicos, de curto e de longo prazos, são a bússola desse caminho, que eu quero ajudar a difundir e popularizar. As ciências econômicas são uma ferramenta muito poderosa para a vida dos indivíduos, das empresas e das nações. Então, é bom levar a economia a sério”, afirmou Guedes ao Estadão.

Thiago Nigro é fundador do ‘Grupo Primo’, uma plataforma de cursos e consultoria financeira. Além disso, ele é autor do livro ‘Do mil ao milhão sem cortar o cafezinho’. O coach contou nas redes sociais que conheceu Guedes em 2021, durante um entrevista e, desde então, nutre admiração pelo ex-ministro.

Aulas magnas com Paulo Guedes serão gratuitas e não precisarão de inscrição (foto: Reprodução)

Ele ainda destacou a experiência de Guedes na área de economia, “Encontrei um cara cheio de planos, que nem parecia ter os 73 anos que tem. Ele me disse que seu desejo era voltar a empreender na área de educação, afinal, tinha muita experiência nesse setor”, escreveu.

O Primo Rico também ressaltou que a tratativa para a construção de um MBA em conjunto vei com uma condição: “Ele deixou claro que estava atrás de alguém com experiência em distribuição de produtos educacionais no mundo digital e que teria de cumprir uma quarentena de 6 meses sem participar de negócios na iniciativa privada. Transcorrido esse prazo, voltamos a falar e o “deal” foi fechado”, afirmou.

Paulo Guedes, que criou seu perfil no Instagram nesse fim de semana, também anunciou sua participação em um episódio do PrimoCast, podcast comandado por Nigro. O programa vai ao ar nesta segunda, ao meio-dia.