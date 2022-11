Paulo Guedes: 'Orgulho enorme de ter servido o Brasil'

Ministro da Economia de Bolsonaro, Paulo Guedes publicou mensagem de despedida (foto: Jair Amaral EM/D.APRESS)

Desde o primeiro dia de governo o presidente, em inumeras situações, provou ser um democrata e sempre jogou dentro das quatro linhas da Constituição. O excelente pronunciamento de hoje e a visita de cortesia ao STF provam isso. %u2014 Ministro da Economia (@PauIoGuedes) November 1, 2022

A menos de dois meses do fim do governo de Jair Bolsonaro (PL), o ministro Paulo Guedes, responsável pela pasta de Economia, ressaltou seu "orgulho enorme de ter servido o Brasil".Pelo Twitter, Guedes não poupou elogios a Bolsonaro. "Desde o primeiro dia de governo o presidente, em inumeras situações, provou ser um democrata e sempre jogou dentro das quatro linhas da Constituição".Esboçando gratidão aos apoiadores do governo, no qual teve papel de "hiperministro", Paulo Guedes agradeceu pela oportunidade."Foi uma experiência única. Assim como a vida de cada um de nós é também uma experiência única. Agradeço a todos pelo apoio e pela oportunidade".Por fim, Guedes ressaltou que o governo Bolslonaro foi "muito focado nos resultados" Bolsonaro foi derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição presidencial de 2022. Ele teve 49,1% dos votos válidos no 2º turno (58,2 milhões), contra 50,9% do petista (60,3 milhões).O revés de Bolsonaro provocou manifestações de grupos de apoiadores por vários estados brasileiros. Com base em teorias conspiratórias, eles afirmam que houve fraude nas urnas e pedem intervenção militar do Exército.