Mourão sobre PEC da Transição: 'Estupro de R$ 200 bilhões no Orçamento'

Hamilton Mourão foi eleito senador pelo Rio Grande do Sul (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão (Republicanos), criticou nessa quinta-feira (3/11) a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição apresentada pela equipe de transição do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) . Segundo Mourão, o plano econômico do petista fará “um estupro de R$ 200 bilhões no Orçamento”.

“Agora, ele [Lula] tem um pepinaço para descascar, não é? Governar o Brasil não é uma coisa simples. Já estou vendo aí que estão fazendo um movimento no Congresso para fazer um estupro no Orçamento de R$ 200 bilhões. É um problemão que ele tem pela frente”, declarou o senador eleito pelo Rio Grande do Sul, em entrevista à Rádio Gaúcha.Após reunião, a equipe de transição de Lula, coordenada pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB), e o relator-geral do Orçamento, senador Marcelo Castro (MDB-PI), anunciaram que vão preparar uma PEC para excluir áreas estratégicas do Orçamento do teto de gastos, como o Auxílio Brasil e a saúde.



Ainda não há um valor total para a proposta, mas para garantir o Auxílio Brasil de R$ 600 é preciso R$ 70 bilhões a mais do que já está definido na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) enviada ao Congresso pelo governo de Jair Bolsonaro (PL). O atual presidente, porém, prometeu a manutenção do benefício durante toda a campanha eleitoral.



Mourão fez a mesma crítica em sua conta no Twitter. Logo depois, a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, que participa da equipe de transição, rebateu a fala. “Declaração de Mourão é no mínimo desonesta. Nem bem acabamos de iniciar a transição e estamos negociando a pauta que interessa ao povo trabalhador. Onde ele estava durante a farra do orçamento secreto e uso perdulário e ilegal da máquina pública nas eleições”.

O futuro governo do @LulaOficial está negociando com o Congresso um rombo de 200 bilhões no orçamento de 2023, ou seja, zero compromisso com o equilíbrio fiscal.

O resultado será aumento da dívida, inflação e desvalorização do Real. Onde estão os críticos??? %u2014 General Hamilton Mourão (@GeneralMourao) November 3, 2022