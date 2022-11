Caciques do Centrão já acenam para Lula e podem apoiar promessas

Deputado federal José Guimarães (PT-CE) se encontrou com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) (foto: Nilson Bastian/Agência Câmara)







Em busca de apoio para aprovar promessas de campanha no Congresso Nacional, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já recebe o aceno de importantes caciques do Centrão. Prova disso é que ao mesmo tempo em que a cúpula da transição, comandada pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB) , se reunia com o relator-geral do Orçamento, senador Marcelo Castro (MDB-PI), o deputado federal José Guimarães (PT-CE) se encontrava com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Foi quando chegaram a um entendimento para que pautas de interesse da futura gestão avancem.





Aliado do presidente Jair Bolsonaro (PL) nos últimos anos, Lira disse que "topa ajudar" o governo eleito, segundo Guimarães, com pautas urgentes para o futuro chefe do Executivo e que são importantes para o país, entre elas propostas referentes à Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2023 e as medidas que serão construídas em torno da PEC (Proposta de Emenda Constitucional) da Transição.









"Tivemos a primeira conversa oficial com o presidente da Câmara. A conversa foi boa. Ele disse que topa ajudar, topa a dialogar, que vai sentar com o Lula e, depois, discutir a pauta. Na minha percepção, o presidente Lira e o pessoal do Senado, que discute com o presidente (Rodrigo) Pacheco (PSD), vão buscar o melhor entendimento com o governo. (Lira) tem posições diferentes, mas está disposto a construir um consenso para votações de matérias que interessem ao novo governo. Isso é o saldo político da reunião", frisou Guimarães, enquanto se encaminhava para a Liderança petista no Senado, onde estava a cúpula da transição após a reunião com o relator do Orçamento.