Após encontro, Alckmin diz que Bolsonaro reafirmou apoio à transição

O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin fala à imprensa após encontro com o chefe de gabinete do presidente Bolsonaro, Ciro Nogueira, para discutir as regras do governo de transição, no Palácio do Planalto, em Brasília. (foto: AFP) Em entrevista à imprensa no Tribunal de Contas da União (TCU), após reunião com o comitê que acompanha a transição de governo, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), designado como coordenador do governo de transição , comentou sobre o encontro que teve com o atual chefe do Executivo, Jair Bolsonaro (PL) nesta quinta-feira (03/11), no Palácio do Planalto.









Ao ser questionado sobre o teor da conversa, Alckmin disse que “o presidente fala depois”, mas resumiu que foi para “reiterar os compromissos em relação à transição. Pautada na transparência, na continuidade dos trabalhos, no planejamento, na previsibilidade”, disse.





O vice-presidente eleito realizou nesta quinta-feira uma série de reuniões para viabilizar o governo de transição. No fim da tarde, esteve reunido com diversas autoridades e membros do comitê do TCU. Alckmin disse que foi uma reunião proveitosa. “O TCU tem papel importante nessa transição. Poucas instituições locais têm tantas informações de qualidade como o Tribunal de Contas da União”, concluiu.