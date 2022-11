Vídeo: médico pede para idosos e crianças serem 'escudo humano' em rodovia

Um homem pediu para idosos e crianças serem "escudo humano" em protesto bolsonarista na BR-277 em Paranaguá (PR), nessa segunda-feira (2/11). Em vídeo que circula nas redes sociais, o médico diz: "Precisamos ter um escudo humano para proteger o movimento".





Homem pede para crianças e idosos serem usadas de "escudo humano" para impedir fim de bloqueio em rodovia (foto: Reprodução/Redes Sociais)

"Quem protege os caminhoneiros é o povo, são as pessoas mais idosas. Eles não vão dar porrada em mulher e criança. Eles não são covardes. Por enquanto, ainda não é a polícia do Maduro que temos aqui", afirmou o homem.

O manifestante também disse que "nem a polícia quer cumprir a ordem que recebem" para impedir o bloqueio de rodovias no Brasil. Para ele, "mulheres e crianças na frente" evitaria o desbloqueio da via.



Segundo o apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL), quando o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assumir a presidência "vai ser a polícia do Maduro" no comando do país.