Caminhoneiro é preso após apontar arma para manifestantes na BR-116

Após buscas, os policiais encontraram uma pistola, carregador e munições (foto: PRF/Divulgação )

Um caminhoneiro foi preso, na manhã de quarta-feira (2/11), em Muriaé, na Zona da Mata, após a Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrar uma pistola e munições no interior do veículo que ele dirigia.





Os policiais receberam uma denúncia de que o motorista do caminhão teria passado por uma manifestação no KM 701 da BR-116 e apontado a arma para os manifestantes.





Segundo a PRF, uma equipe foi deslocada para o local e conseguiu encontrar o veículo com as características descritas.





Durante a abordagem, o homem de 30 anos negou estar portando arma de fogo. Porém, após buscas no interior da cabine, foi localizada uma Pistola Taurus, calibre .40, com carregador municiado, 10 munições e 1 munição na câmara, todas do mesmo calibre.





Por essa razão, o caminhoneiro, a arma e as munições foram encaminhadas à Delegacia de Polícia de Muriaé.