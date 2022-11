Eleitor de Lula ganha aposta, mas emocionado se recusa a receber o prêmio

Ao devolver o prêmio, o homem faz um pedido inusitado (foto: Crédito: Reproduçao/Redes sociais)

Viralizou na internet um homem que devolveu uma carreta e R$ 200 mil, após ganhar uma aposta. O eleitor do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), identificado no vídeo como Ronaldo, apostou com seu amigo Júnior que o petista seria o vencedor da eleição presidencial deste ano.“Eu disse que não queria, sabe por quê? Não vou ser feliz com isso aqui não”, justifica Ronaldo, emocionado, ao entregar a documentação e a chave da carreta.