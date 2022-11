Bolsonaro nomeia irmã de Paulo Guedes para órgão ligado ao MEC

Elizabeth Regina Guedes preside a Associação Nacional das Universidades Particulares (foto: Michel Jesus/Câmara dos Deputados)

A irmã do ministro da Economiade Paulo Guedes, Elizabeth Regina Guedes, foi nomeada para ocupar um cargo do Conselho Nacional de Educação (CNE), órgão ligado ao Ministério da Educação (MEC).O ato consta na edição desta terça-feira (08/11) do Diário Oficial da União (DOU), com as assinaturas do presidente da República Jair Bolsonaro e doministro da Educação Victor Godoy.