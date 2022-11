'EM Entrevista' recebe nesta terça (8) o senador eleito Cleitinho Azevedo

O deputado estadual Cleitinho (foto) vai ser um dos três senadores de Minas a partir do próximo ano (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

O "EM Entrevista", podcast de Política do, recebe, nesta terça-feira (7/11), o senador eleito Cleitinho Azevedo (PSC-MG). A conversa, prevista para começar às 15h, vai ser transmitida ao vivo no canal do Portal Uai no YouTube.Deputado estadual mineiro, Cleitinho vai assumir assento no Senado Federal em fevereiro de 2023. Ele se juntará a Rodrigo Pacheco (PSD) e Carlos Viana (PL) no grupo que representa Minas Gerais na Câmara Alta do Congresso Nacional.Famoso por vídeos em que aparece questionando o funcionamento de serviços públicos, Cleitinho foi eleito senador com o apoio do presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele obteve 41,51% dos votos válidos e derrotou oito concorrentes - entre eles, Alexandre Silveira (PSD), que tentou a reeleição com o apoio do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).Na semana passada, em conversa com opor telefone, Cleitinho, apesar das críticas ao petista, prometeu não obstruir o que for "útil para o povo" "Sou oposição, mas não prejudico e não faço mal a ninguém. Se tiver coisa boa para o país e para Minas, como as reformas Tributária e Política, não vou, nunca, atrapalhar. Nunca vou fazer isso", disse.Cleitinho está em seu primeiro mandato como deputado estadual. Antes, entre 2017 e janeiro de 2019, foi vereador em Divinópolis, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais. O irmão gêmeo dele, Gleidson Azevedo (PSC), é o prefeito da cidade. Eduardo Azevedo (PSC), outro irmão do senador eleito, vai ocupar uma das 77 cadeiras da Assembleia Legislativa a partir do próximo ano.A reboque do alinhamento a Bolsonaro, Cleitinho se aproximou do deputado estadual Bruno Engler (PL) e do deputado federal eleito Nikolas Ferreira, também do PL. Eles foram recordistas de voto neste ano e são dois dos mais importantes aliados do presidente em solo mineiro.