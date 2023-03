Maíra Cardi assume romance com Thiago Nigro, o Primo Rico

Maíra Cardi assumiu namoro com Primo Rico (foto: Reprodução/Instagram)

A influenciadora fitness Maíra Cardi, 39, assumiu pelas redes sociais o namoro com o empresário e youtuber Thiago Nigro, 32, também conhecido como Primo Rico. A relação se inicia quatro meses após o término dela com Arthur Aguiar e um mês após o rompimento da relação dele com Camila Ferreira.

"Para nós, a admiração foi o ponto de partida. Descobrimos que tínhamos valores e sonhos semelhantes, o que nos fez ter uma conexão muito forte desde o início. Acreditamos que amar alguém sem admiração é como construir um castelo na areia, que facilmente desmorona quando a paixão acaba", diz trecho do texto publicado pela influenciadora.

De acordo com Maíra, ambos ainda estão se conhecendo, mas estão felizes e confiantes de que essa conexão seja verdadeira e duradoura. "Sabemos que queremos construir uma vida juntos, compartilhando cada momento e enfrentando os desafios de mãos dadas."

Muitos amigos famosos desejaram tudo de melhor ao casal, tais como a sertaneja Thaeme, a modelo Andressa Ferreira e Gabi Martins. "Sejam felizes", desejou a ex-BBB.