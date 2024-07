Time de Neymar presenteou os filhos do jogador com uniformes personalizados

O atual time de Neymar, o Al-Hilal, da Arábia Saudita, fez questão de presentear o craque com uniformes personalizados da equipe para os três filhos do craque. O jogador compartilhou em redes sociais os “kits” preparados pela equipe saudita para Davi Lucca, de 12 anos, Mavie, de 8 meses, e da recém-nascida Helena.

Nos uniformes, foram colocados o número do jogador na equipe, 10, com o nome “Papai”. Vale lembrar que o jogador teve uma filha recentemente com a modelo Amanda Kimberlly, fruto de uma "pulada de cerca" do jogador. A assessoria do atleta chegou a negar que Neymar fosse o pai da criança e que iria fazer um exame de DNA, mas logo que a menina nasceu, ele foi à maternidade e registrou a criança.

Na postagem, Neymar não assumiu que os presentes são para os três filhos, mas seguidores não perdoaram e "ligaram os pontos".

Sem jogar há quase 1 ano, Neymar prepara o retorno aos gramados para as próximas semanas. Em agosto de 2023, o atacante rompeu os ligamentos cruzados do joelho esquerdo em uma partida pela Seleção Brasileira nas eliminatórias contra o Uruguai.

Desde então, o jogador tem se recuperado da grave lesão e deve retornar no início da temporada do futebol da Arábia Saudita nos próximos meses.