Helena, filha de Amanda Kimberly e, supostamente, de Neymar Jr., nasceu na última quarta-feira (3/7) no Hospital São Luiz Star, na Vila Olímpia, Zona Sul de São Paulo. Amigos do craque confirmaram a novidade.

A bebê seria fruto de um caso extraconjugal de Neymar, enquanto ele ainda estaria com Bruna Biancardi, mãe de Mavie, de 8 meses.

De acordo com a jornalista Fábia Oliveira, Neymar já visitou a suposta herdeira na maternidade, assim como a mãe dele, Nadine Gonçalves, a irmã, Rafaella Santos, e o filho mais velho, Davi Lucca. O pai do jogador, no entanto, não teria conhecido a neta por causa de uma viagem. A irmã de Neymar, que é amiga próxima de Amanda, ainda teria sido escolhida como madrinha de Helena.

Apesar de ser discreta em redes sociais desde que a gravidez veio à tona na mídia, Amanda publicou na última sexta-feira (28/6) um clique da bolsa da maternidade que ela levaria para o hospital para dar à luz. “Muito obrigada por todo amor e carinho”, agradeceu pelo enxoval.

Mavie e Davi Lucca

Neymar Jr. já é pai de Davi Lucca, de 12 anos, fruto de um relacionamento com Carol Dantas, e Mavie, de 8 meses, do namoro com Bruna Biancardi.

Segundo o colunista Leo Dias, Amanda teria engravidado de Neymar quando passava por tratamento de um tumor e, por conta disso, não podia tomar anticoncepcional. Ela teria avisado Neymar da situação, mas mesmo assim eles teriam tido relações.

Ainda segundo o colunista, o atleta sabe que é o pai da menina. Ele tem o plano de realizar um exame de DNA para confirmar a paternidade.