Gabriel Felinto teria tido um affair com a cantora enquanto era casada com MC Guimê

Apontado como suposto pivô da separação da cantora Lexa com MC Guimê, Gabriel Felinto fez um desabafo em suas redes sociais na tarde desta quinta-feira (04). O dançarino revelou que foi contratado pela Globo para ser bailarino de um programa que Lexa participaria, no entanto ao chegar no local para o ensaio, a cantora teria pedido que ele fosse desligado da atração assim que o viu.





Em seus stories, Gabriel compartilhou o ocorrido: “Vim para o Projac ensaiar, para gravar um programa e acabei de descobrir que pediram para me desligarem do trabalho, porque não iam conseguir trabalhar junto comigo, do meu lado e aí pediram pra me demitir”.





O dançarino ainda alfinetou a cantora: “Adivinha quem não vai conseguir trabalhar comigo e pediu pra me demitir? A pessoa que o Brasil todo ama, tem simpatia, miss popularidade, boazinha”.

Gabriel Felinto era funcionário da cantora e foi apontado como suposto pivô da separação da cantora. Na época, o casamento de Lexa com MC Guimê teria terminado após o cantor receber um suposto vídeo onde a esposa teria sido flagrada com o dançarino.