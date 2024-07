SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um cofundador da Netflix conhecido por suas doações fartas ao partido Democrata dos Estados Unidos defendeu a saída de Joe Biden da corrida presidencial americana. O presidente vem sendo considerado incapaz de disputar a eleição, ainda mais após sua participação vista como desastrosa em um debate contra o ex-presidente republicano Donald Trump.





"Biden precisa se afastar para permitir que um líder democrata vigoroso ganhe de Trump e nos mantenha seguros e prósperos", disse Reed Hastings ao jornal americano The Times. A opinião ecoa o que muitos doadores do partido vêm discutido em privado, de acordo com a imprensa americana.





Hastings e sua esposa Patty Quillin estão entre os principais apoiadores do partido Democrata, ao qual já doaram mais de US$ 20 milhões nos últimos anos. Dentro desse valor, US$ 1,5 milhões foram para a campanha de Biden nas eleições de 2020, e US$ 100.000 para apoiá-lo na nova disputa.