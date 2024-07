Na última quinta-feira (27/6), a idade do atual presidente estadunidense, 81 anos, voltou a estar no centro do 1º debate entre os presidenciáveis Donald Trump, três anos mais moço, e Joe Biden – os dois candidatos mais velhos a concorrer à presidência dos Estados Unidos.

Diante de um Donald Trump pomposo e mentiroso, como de hábito, Joe Biden comportou-se como um velhinho, com lapsos de memória por conta da idade avançada, incapaz de explicar claramente o que realizaria em um segundo mandato, confundia fatos e números e se atrapalhou com inúmeras respostas. O episódio corroborou com o relatório do Departamento de Justiça, produzido pelo conselheiro Robert Hur, que disse que Joe Biden tem uma memória tão prejudicada que sequer lembra de quando foi vice-presidente de Barack Obama e de quando seu filho Beau faleceu.



Não há como esconder o fato de que Donald Trump tem basicamente a mesma idade de Joe Biden, mas as pesquisas mostram que os eleitores estadunidenses estão muito mais preocupados com a idade de Joe Biden do que com a de seu oponente. Para 72% do eleitorado, Joe Biden não deveria concorrer à reeleição e a principal razão para querer a desistência é que o atual presidente não tem saúde mental e cognitiva para continuar no cargo devido à idade, mostra pesquisa divulgada pela CBS News em 30/6.



“Eu sei que não sou um homem jovem, para dizer o óbvio. Bem, eu sei que não ando tão facilmente como antes, não falo tão bem como antes, não debato tão bem como antes, mas sei o que sei. Eu sei dizer a verdade. Eu sei o que é certo e o que é errado. Eu sei como fazer esse trabalho. Eu sei como fazer as coisas. Eu sei, como milhões de americanos, eu sei, quando você é derrubado, você se levanta. Pessoal, dou-vos a minha palavra como Biden: não voltaria a concorrer se não acreditasse de todo o coração e alma que posso fazer este trabalho. Porque, francamente, os riscos são demasiado elevados." - segue dizendo o irredutível Joe Biden. Quem conseguirá convencê-lo a desistir de ser candidato à reeleição?



O envelhecimento traz um declínio de habilidades, seja na vida pessoal ou profissional, é preciso ter humildade para aceitar a hora de desistir. Sair de um relacionamento abusivo, deixar um emprego tóxico, largar pequenos vícios é difícil e doloroso, podemos imaginar o medo de Joe Biden de parecer covarde por abandonar a disputa para eleição ao cargo mais importante do planeta.



Segundo o site Rincón de la Psicolgía, existem alguns sinais que indicam que talvez tenha chegado a hora de mudar de rumo que o Joe Biden deveria levar em conta:

Os resultados esperados estão cada vez mais distantes. Se você está dando o seu melhor e tem lutado por um longo tempo, mas os resultados que espera estão cada vez mais longe, talvez seja melhor reavaliar seus objetivos ou o caminho que você tomou. O desgaste que você está sofrendo não vale a pena. Cada objetivo geralmente representa um desafio. Para alcançar algo que realmente vale a pena, um certo nível de compromisso e esforço é necessário. No entanto, tudo tem um limite, então se o desgaste que você está sofrendo é muito grande, você pode ter que se perguntar se realmente faz sentido continuar se sacrificando. As circunstâncias mudaram. Às vezes você pode estar tão absorvido em um projeto ou em um relacionamento que você perde de vista o contexto e não percebe que as circunstâncias mudaram, tornando o seu esforço em vão. Portanto, de vez em quando, é conveniente parar e reavaliar a viabilidade de seus objetivos



Desistir a tempo não é fracassar, às vezes é a decisão mais inteligente. Deixar algo pelo qual se batalhou para trás pode ser bastante desafiador, demonstra equilíbrio emocional ao evitar outros tipos de prejuízos. As mudanças de percurso são importantes, é a oportunidade para Joe Biden fazer algo melhor do que havia planejado para atingir objetivos mais nobrescomo apoiar uma liderança menos gerontocrática, que vai além dele e de Donald Trump.