SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, admitiu que teve um desempenho ruim no debate presidencial contra Donald Trump, mas apontou mentiras do oponente e disse saber governar. As declarações feitas à imprensa foram divulgadas neste domingo (30) pela Casa Branca.





Biden disse que "não teve uma ótima noite", mas ponderou que diz a verdade. "Eu sei que não ando tão rápido como antes, apesar de ter apenas 40 anos [risos]. Não falo tão bem como antes. Eu não debato tão bem como no passado. Mas aqui está o que eu sei: sei como dizer a verdade. Eu sei o certo do errado. Eu sei como fazer esse trabalho. Eu sei como fazer as coisas", afirmou Biden.





O presidente americano fez as declarações em discurso à imprensa durante evento fechado no sábado (29). A íntegra foi divulgada pela Casa Branca neste domingo (30).

O presidente respondeu aos editoriais de jornais norte-americanos que pediram que ele renunciasse à candidatura após o debate. Ele citou mentiras ditas por Trump durante o debate e disse que elas afetam negativamente o desempenho eleitoral do oponente.





Biden afirmou que cresceu nas pesquisas após o debate, ao contrário do que aponta a análise de especialistas. Disse também ter convertido mais votos de eleitores indecisos do que Trump. O presidente disse que sua campanha está no "caminho certo".





As declarações vêm após o desempenho de Biden no debate gerar pânico no Partido Democrata e em financiadores de campanha. Na sexta-feira, (28), os jornais americanos The New York Times, The Wall Street Journal e Financial Times e a revista The Economist pediram que o democrata desista da candidatura à reeleição em prol de outro nome do partido.





As publicações mostraram preocupação com uma possível vitória de Trump. Os veículos de imprensa veem riscos à democracia em um possível retorno do ex-presidente que comandou o país entre 2016 e 2020.





"Eu sei o que o [The New York] Times fez neste domingo (30) [em referência ao editorial pedindo a saída de Biden da disputa], mas eles também apontaram que ele [Trump] mentiu 28 vezes em 90 minutos. Isso é muito bom [risos]. Mas as pessoas lembram-se das coisas más que aconteceram durante a sua presidência, e acho que isso as lembrou do passado e do motivo pelo qual não gostavam muito dele. Elas não gostam do caos. Elas não gostam de extremismo. E suas respostas sobre o aborto e o 6 de Janeiro causaram muitos danos a ele e apontaram o que estamos tentando fazer", disse Biden.





"Donald Trump é uma ameaça genuína para esta nação. Isso não é uma hipérbole. Ele é uma ameaça à nossa liberdade. Ele é uma ameaça à nossa democracia. Ele é literalmente uma ameaça à América que defendemos."