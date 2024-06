Você já pensou em fazer a diferença no mundo com o seu tempo? Em vez de desperdiçar todo o tempo em mídias sociais (Instagram, Whatsapp, TikTok...) para passar o tempo, que tal passá-lo com alguma coisa que dê sentido a sua presença no mundo? A maneira de escolher como utilizar o tempo é muito relevante, e o trabalho voluntário é uma forma de se envolver em causas que se importam com a sociedade e com o planeta.



O voluntariado em nosso país começou em 1543 com a fundação da Santa Casa de Misericórdia, na cidade de Santos – SP. Em 2023, o Brasil já possuía mais de 880.000 (oitocentos e oitenta mil) entidades privadas, sem fins lucrativos, tais como associações e fundações, segundo o Mapa das Organizações da Sociedade Civil (MOSC), elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

Um enorme número de ONGs (Organizações Não Governamentais) está distribuído em diversas áreas de atuação pelo país, tais como educação e pesquisa, saúde, desenvolvimento e defesa de direitos, meio ambiente e proteção animal, religião e muito mais. As informações disponibilizadas nesse mapa também abrangem a natureza jurídica, atividade econômica, número de empregados formais, localização (município, UF e região), certificados e titularizações. Uma ótima oportunidade para nos inteirarmos das causas, de projetos e programas oferecidos por essas organizações e refletirmos a maneira de como poderemos nos doar ao próximo.



Caso você não esteja familiarizado com o funcionamento do terceiro setor e as relações intersetoriais no país, o 19º Encontro Nacional do Terceiro Setor – ENATS é uma excelente oportunidade para conhecer ou se aprofundar no tema. O ENATS reúne anualmente representantes de organizações sociais, iniciativa privada e poder público para troca de experiências, ideias e conhecimentos sobre assuntos de relevância ao desenvolvimento de políticas públicas, posicionamento em relação à legislação e contribuições ao fomento das iniciativas sociais.

Empreendedorismo prateado: uma grande oportunidade de inclusão social

Em 2024, o ENATS terá dois dias de programação, 26 e 27 de setembro, com a participação de representantes dos três setores da sociedade (governo, iniciativa privada e organizações sociais), com foco no fortalecimento de organizações do Terceiro Setor. Um bom tema a ser discutido no encontro seria o preparo da grande maioria das instituições do terceiro setor para receber o enorme potencial de brasileiros dispostos a contribuir para o bem-estar coletivo e promover mudanças positivas na sociedade. Só de idosos, são mais de 33 milhões de pessoas de todas as áreas de conhecimento e de riqueza humana, que poderiam atuar em qualquer área das organizações do terceiro setor.



O trabalho voluntário é uma atividade benéfica para todos: para quem faz, para quem recebe e para o bem comum. Uma belíssima e útil forma não só de passar, mas de investir o seu tempo servindo em organizações sem fins lucrativos até contribuir com ações individuais de impacto social.