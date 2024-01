A revolução tecnológica - termo usado para descrever as mudanças que ocorrem na sociedade por meio da ciência, da tecnologia e da inovação – iniciou-se no fim do século XX e dura até hoje. A maioria das inovações trazidas por essa revolução - como a internet – já está arraigada em nossas vidas. Chega a ser engraçado pensar que, no começo do século XXI, nós nem imaginávamos a possibilidade de poder resolver praticamente tudo na palma da mão. Os celulares no Brasil não ofereciam acesso à internet de maneira eficiente. As buscas por produtos eram feitas em lojas físicas e em jornais impressos distribuídos em bancas de jornais, por exemplo. Em funcionamento no Brasil desde 2013, a rede 4G permitiu o acesso fácil e rápido à internet a qualquer hora do dia e em qualquer lugar. Hoje, comprar pelo celular é um hábito, surgiram os e-commerces e muitas novas profissões foram criadas. Por sua vez, as lojas físicas não foram extintas.

Com a evolução da internet, da informática e da robótica, as quais introduziram conceitos como “inteligência artificial”, “redes sociais” e “computação em nuvem”, praticamente todas as atividades humanas sofreram transformações. A tecnologia veio para criar novas oportunidades e soluções no cotidiano de forma a tornar a vida melhor, mais proveitosa, inteligente e ágil. Sou muito otimista com o novo tempo, parece que tudo é possível…

No Brasil, os idosos estão vivendo cada vez mais e melhor. Estão cada vez mais ativos e produtivos. Dispõem da tecnologia para facilitar-lhes a vida e ampliar seus conhecimentos, — embora ainda sigam como grandes vítimas de preconceitos e de ignorâncias. É fato que eles demoraram a dominar a cultura tecnológica da nova era. No início, procuravam disfarçar o medo de não acompanharem a velocidade do ambiente digital e das suas múltiplas opções, alegando que não tinham tempo para se manterem atualizados. Mas apareceu o WhatsApp, com altíssima adesão desse segmento da população. Mais tarde, veio a pandemia desconstruindo velhos paradigmas e estereótipos, levando a geração 60+ a utilizar-se intensamente dos canais online durante a quarentena.

Estamos num momento único da história, contemporâneos que somos da revolução tecnológica em pleno andamento. Os atuais movimentos identitários relacionados com gênero, raça, sexualidade, capacidade física, e também a idade, entre outros, estão no momento ideal para conseguirem reverter os antigos preconceitos. É o momento de buscarem posições de liderança nos negócios, se souberem fazer bom uso da tecnologia e da internet.

O empreendedorismo na terceira idade pode ser concretizado se conseguirmos vender a ideia de que as competências adquiridas pelas pessoas ao longo da vida têm valor de mercado. É preciso trabalhar o conceito de que, do ponto de vista econômico, os velhos de hoje seriam capazes de revolucionar o mercado com suas experiências e sabedorias. São muitos os nichos que poderiam ser explorados pelos idosos. Não nos esqueçamos que temos muito em comum com os jovens: tomamos cervejas, dirigimos carros, praticamos esportes e queremos usufruir das coisas boas da vida. Expandimos nossa vida social para muito além da família, possuímos amores e amigos de longa data. Participamos de cursos e de diversas atividades de lazer, o que nos mantém informados e conectados com muitos grupos de pessoas. A diferença é que fazemos isso há muito mais tempo!

Mais do que nunca, nós, os idosos também somos o futuro.

Já era – 2023

Já é – feliz Ano Novo!!!

Já vem – empreendedorismo prateado