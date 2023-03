Gerontofobia ou gerascofobia: medo exagerado e repulsa de envelhecer

Trata-se de um transtorno que afeta em muito o bem-estar geral dessas pessoas (foto: Pixabay/Reprodução) O mito de Narciso é uma das histórias mais famosas da mitologia grega. Segundo o mito, Narciso era muito convencido de sua beleza. Após desprezar inúmeros pretendentes, o personagem se apaixonou pelo próprio reflexo espelhado na água. Morreu de fome e sede à beira da fonte de água, esperando ter o amor da sua imagem refletida correspondido. Nesse sentido, o símbolo máximo da vaidade é chamado de narcisismo.

Em um mundo obcecado pela imagem da juventude e pela beleza, está mais comum acontecer de os jovens ficarem horrorizados com as possíveis mudanças que acontecerão com o passar dos anos em suas vidas. Pesquisas no Brasil e no exterior apontam que as redes sociais têm muito a ver com essa fobia. Filtros de aplicativos de celular, que são utilizados para atender a padrões irreais de beleza, têm se tornado cada vez mais populares em retratos e selfies feitos pelos jovens. Em buscas aleatórias pelo assunto no Google, encontrei depoimentos de pessoas com 20, 30, 35 anos, tais como:

- “ Tenho receio de não ser tão mais nova bonita”;

- “ Ter a aparência da sua idade é muto ruim, sei que sou considerado velho para o mercado”;

- “ Aniversário, nem comemoro mais”;

- “ Além de mentir a idade, perco o sono quando penso no decorrer do tempo”.

O nome desse transtorno é gerontofobia, também conhecido como gerascofobia. A gerontofobia é o medo de envelhecer e ocorre quando há um sentimento de repulsa irracional e exagerado ao envelhecimento. Trata-se de um transtorno que afeta em muito o bem-estar geral dessas pessoas. Os sintomas da gerontofobia são semelhantes aos sentidos por outros distúrbios que geralmente se manifestam com sinais de um ataque de ansiedade. O desejo de alterar a própria imagem projetada no espelho vem se pronunciando cada vez mais cedo nas pessoas e de forma generalizada. Isso gera o etarismo, esse preconceito infame de idade, e seus aspectos discriminatórios alimentam os sentimentos associados à gerontofobia. É um círculo vicioso.

Apesar de a maioria das pessoas que sofrem de gerontofobia estarem cientes de que o seu medo é irracional, elas não conseguem superar o problema por conta própria. De acordo com um estudo da HSR, empresa que capta tendências de comportamento, 80% das pessoas entre 18 e 25 anos desejam realizar algum procedimento estético. As mulheres são as que mais manifestam o desejo de alterar suas características físicas e muito se deve ao fato de sentirem tripla discriminação: pela idade, pelo gênero e pela aparência.

A sociedade brasileira precisa avançar nesse debate para desencadear um processo de reeducação social. Todos envelhecemos, todos nós, sem exceção. Não temos escolha, não há como parar o tempo.

R.I.P. O músico e humorista Juca Chaves morreu, sábado (26/03), mas nos deixou essa letra incrível, Sentir-se Jovem, sobre o saber envelhecer:

“Sentir-se jovem é sentir o gosto

De envelhecer ao lado da mulher

Curtir ruga por ruga de seu rosto

Que a idade sem vaidade lhe trouxer

O corpo transformar-se em escultura

O Tempo apaixonado é um escultor

E a fêmea oculta na mulher madura

Explode em sensuais formas de amor

E a fêmea, esta escultura,

Já mulher madura

Explode em sensuais formas de amor

Ser jovem cinqüentão não é preciso

Provar que emagrecer rejuvenesce

Pois a melhor ginástica é o sorriso

E quem sorri de amor nunca envelhece

Amar ou desamar sem sentir culpa

Desafiando as leis do coração

Não faça da velhice uma desculpa

E nem da juventude profissão

Idade não é culpa

Velhice não é desculpa

Nem mesmo a juventude é profissão

Fica mais velho quem tem medo de ser velho

Roubando sonhos de alguma adolescente

Dizer que ele "dá duas", que é potente

Mentir para si próprio e para o espelho

A idade é uma verdade, não ilude

Quem dividiu a vida com prazer

Velho é se drogar de juventude

Ser jovem é saber envelhecer

Velho é quem se ilude

Que a idade é juventude

Ser jovem é saber envelhecer.”