Abraçar a equidade: o tema do Dia Internacional da Mulher 2023

(foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Você deve estar lendo e ouvindo que em 8 de março é celebrado o Dia Internacional da Mulher. O dia homenageia a luta e as realizações das mulheres para terem suas condições equiparadas às dos homens. O início para a celebração dessa data foi em 1908, quando 15 mil mulheres saíram pelas ruas de Nova York para exigir direitos iguais e melhores condições de trabalho. Um ano depois, o Partido Socialista da América declarou o primeiro Dia Nacional da Mulher. O 8 de março é a data oficial do Dia das Mulheres, pois, nesta data, em 1917, uma manifestação, conhecida como “pão e paz”, reuniu 80 mil mulheres russas para manifestarem-se contra as más condições de trabalho, a fome, o direito ao voto e a participação do país na Primeira Guerra. Em 1975, a ONU oficializou e começou a comemorar o 8 de março como o Dia Internacional das Mulheres, sendo o roxo a cor global, que representa essa data por significar justiça e dignidade.



O tema da campanha do Dia Internacional da Mulher 2023 - International Women´s Day 2023 - é abraçar a equidade #AbraçaraEquidade #EmbraceEquity. As palavras equidade e igualdade são frequentemente usadas como sinônimos, mas a verdade é que elas se referem a conceitos diferentes. No contexto da diversidade e inclusão, é fundamental entender a diferença entre equidade e igualdade para respeitar verdadeiramente as diversidades e ser, de fato, inclusivo.



O conceito de igualdade, de forma geral, está relacionado com: tratar todos de forma igual e garantir que todos os indivíduos tenham acesso às mesmas oportunidades. A equidade pode ser entendida como a busca pelo acesso à justiça social, reconhecendo que não somos todos iguais, que nem todos começam do mesmo lugar e que é preciso um esforço em alocar os recursos e oportunidades necessários para todos sejam bem-sucedidos. Imagine duas pessoas, uma baixa e outra alta, tentando alcançar os livros em uma estante. Se ambas usassem escadas do mesmo tamanho, a mais alta conseguiria alcançar os livros, enquanto a mais baixa, não.



O foco das atuações do Dia Internacional da Mulher (IWD) para auxiliar um mundo com igualdade de gênero em 2023 são:



Aumentar o número de mulheres que promovem mudanças por meio da tecnologia e da sustentabilidade em comunidades, locais de trabalho e além;

Celebrar o trabalho de mulheres criativas e aumentar a visibilidade de projetos comerciais e comissões;

Criar culturas de trabalho inclusivas em que as carreiras das mulheres prosperem e suas realizações sejam celebradas;

Aumentar e fazer avançar a paridade de gênero e celebrar as mulheres que concebem inovações;

Destacar as atividades que edificam e inspiram as mulheres a perseguir objetivos sem preconceito ou barreira;

Auxiliar as mulheres a estarem em uma posição de poder para tomada de decisões informadas acerca de sua saúde;

Celebrar as mulheres atletas e aplaudir quando a igualdade é alcançada em remuneração, patrocínio e visibilidade.



O foco na equidade precisa fazer parte do DNA de todas as sociedades, independentemente de idade, gênero, raça, orientação sexual, capacidade etc. Todos nós podemos desempenhar um papel e abraçar a equidade dentro de nossa própria esfera de influência, a começar pela equidade de gênero. Denuncie a discriminação, chame a atenção para o preconceito e busque a inclusão.



#DiaInternacionaldaMulher2023 #EmbraceEquity #AbraçaraEquidade #IWD2023