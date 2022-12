Gentileza gera gentileza e torna nossos relacionamentos mais humanos

(foto: Daniel ROLAND / AFP) A maior festa de aniversário do Mundo está chegando – 25 de dezembro. O Natal foi criado para celebrar o nascimento de Jesus, o salvador do mundo prometido por Deus, para nos libertar da condenação e do castigo do pecado, segundo o cristianismo.



Quando olhamos para a Bíblia, o nascimento de Jesus indica esperança, a materialização do Amor de Deus. O ideal desse amor é a força de unir e superar todas as diferenças, é levar uma pessoa a querer o bem de outra pessoa. Por isso, sim, vale a pena celebrar o nascimento de Jesus, vale a pena celebrar o amor.



A origem da tradição de se presentear no Natal surgiu em razão dos presentes (ouro, incenso e mirra) que os três Reis Magos - Baltazar, Belchior e Gaspar - ofereceram ao Menino Jesus. O sentido de se ofertar presentes no Natal é nos despertar para a importância da atenção, da generosidade, do amor que temos uns pelos outros.



A época de Natal é oportuna para refletirmos sobre os sentimentos verdadeiramente natalinos e as práticas de consumismo equivocadas. Um bom início para esta reflexão, independentemente da sua religião, são as palavras do Profeta Gentileza (1917 – 1996) imortalizadas nas 56 pilastras do Viaduto do Gasômetro, zona central na cidade do Rio de Janeiro e na maravilhosa canção de Marisa Monte.



Ele levava palavras de amor, bondade e respeito ao próximo por toda a cidade na década de 1970. Aos que o chamavam de louco, ele respondia: – “Sou maluco para te amar e louco para te salvar”.



Os 10 mandamentos do Profeta Gentileza são:

Gentileza gera gentileza. Nunca é tarde demais para a bondade, porque você nunca sabe quando será tarde demais. Quem não veio para servir não serve para viver, deve desaparecer. O dinheiro é a raiz de todo mal, a planta de toda infelicidade. O diabo é o capital, que vende tudo e destrói tudo. A gentileza é como a criança dentro de nós, basta deixar que ela exista. Um amigo verdadeiro é capaz de ouvir sem críticas; é capaz de dar sem que ninguém perceba; A amizade não cobra, não impõe, não exige, simplesmente existe. Todas as pessoas têm algum talento que pode ser explorado de alguma forma. Basta olhar para o que essas pessoas são boas. Gentileza começa a ser praticada em casa, permitindo que nossos filhos pulem e sejam inocentes. A criança tem que ser criança! Como ser feliz no trabalho? Amando. Como ser uma pessoa completa? Trabalhando. Como alcançar a plenitude? Sendo gentil.

O Natal é mais que uma celebração, é uma nova chance que temos de nos reinventarmos e sermos pessoas melhores. Um lindo e feliz Natal para todos!

" Amai-vos uns aos outros" - João 13: 34.