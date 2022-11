É a hora da pacificação do país após as eleições do segundo turno

Protesto na avenida Raja Gabaglia, em BH, de descontentes com o resultado das urnas (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press)

As redes sociais foram um termômetro do acirramento das eleições para Presidente deste ano. Aliados dos presidenciáveis protagonizaram embates diários em casa, no trabalho, em roda de amigos e principalmente no ambiente digital, gerando rompimentos.



1. Pare de carregar seu telefone perto da cama. Se você o tiver perto de sua cama e receber uma notificação, é provável que você o pegue para verificar. Deixá-lo no outro cômodo é a melhor opção.

2. Use um despertador real, em vez de usar o telefone. Usar um despertador de verdade significa que você não usará seu telefone ao se despertar.

3. Desligue as notificações do telefone. Pare de deixar seu telefone controlar você. Só o acesse quando você quiser e não quando ele lhe disser para acessá-lo.

4. Exclua aplicativos que sejam viciantes e inúteis. Qual é a melhor maneira de passar menos tempo em um aplicativo? Exclui-lo.

5. Defina uma intenção clara para o uso do seu telefone e não o utilize para outros propósitos, mantendo-o sempre guardado depois que você terminar.

6. Experimente um dia sem telefone, uma vez por semana. Desintoxicações das redes sociais o ajudam a se tornar menos dependente de seu telefone.

7. Tente ir a lugares próximos sem o telefone. No início, será desconfortável, mas logo você será envolvido por um sentimento libertador.





Se você não enxerga uma possibilidade de reaproximação devido ao rancor, o caminho para a cura é refletir e praticar os ensinamentos da oração de São Francisco:





Senhor,

Fazei de mim um instrumento de vossa Paz.

Onde houver Ódio, que eu leve o Amor,

Onde houver Ofensa, que eu leve o Perdão.

Onde houver Discórdia, que eu leve a União.

Onde houver Dúvida, que eu leve a Fé.

Onde houver Erro, que eu leve a Verdade.

Onde houver Desespero, que eu leve a Esperança.

Onde houver Tristeza, que eu leve a Alegria.

Onde houver Trevas, que eu leve a Luz!

Ó Mestre,

fazei que eu procure mais:

consolar, que ser consolado;

compreender, que ser compreendido;

amar, que ser amado.

Pois é dando, que se recebe.

Perdoando, que se é perdoado e

é morrendo, que se vive para a vida eterna!

Amém





Passado o segundo turno da eleição mais acirrada e polarizada da história da redemocratização brasileira, chegou a hora da pacificação do país após as eleições.



A população brasileira está envelhecendo muito depressa e a pauta do envelhecimento continuou praticamente ignorada nas últimas eleições pelos candidatos e seus partidos. Cabe aos eleitos no Legislativo e Executivo, de todas as matizes políticas e ideológicas, pautar políticas públicas consistentes para esse enorme contingente de pessoas, que representa 21% do total do eleitorado.



Serão necessárias mudanças fundamentais não apenas nas ações que tomamos, mas na forma como pensamos a idade e o envelhecimento.



Precisamos continuar atentos e fortes. Não vale a pena dividir o país, distanciar dos amigos e romper laços afetivos por política, não vale a pena sofrer de ressaca social.